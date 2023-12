Eberbacher Weihnachtsmarkt 2023

Die Weihnachtszeit steht bevor und somit auch die Zeit von Lebkuchen- und Glühweinduft. Und natürlich auch der beliebten Weihnachtsmärkte. Auch in Eberbach findet am ersten Adventswochenende wieder der Eberbacher Weihnachtsmarkt auf dem Neuen Markt statt. Mit 20 Hütten wird der Neue Markt in ein kleines Weihnachtsdorf verwandelt, verspricht seinen Besuchern viel Abwechslung und lädt auch dazu ein, so manch handgefertigtes Weihnachtsgeschenk mit nach Hause zu nehmen. Auch in diesem Jahr wird beim Weihnachtsmarkt für die kleinen Besucher an allen 3 Tagen ein Kinderkarussell seine Runden drehen und die Augen der Kleinsten zum Leuchten bringen! Der Eberbacher Weihnachtsmarkt wird am Freitag um 16 Uhr öffnen und bietet damit u.a. Berufstätigen die Möglichkeit, sich nach Feierabend mit Kollegen zu einer Tasse Glühwein oder Punsch zu treffen. Gegen 19 Uhr wird Herr Bürgermeister Peter Reichert als Schirmherr mit einem Grußwort den Markt offiziell eröffnen. Seine Rede wird umrahmt vom Posaunenchor Eberbach. Marktende wird gegen 22 Uhr sein. Am Samstag öffnet der Markt um 11 Uhr seine Pforten. Wie schon in den vergangenen Jahren wird das Christkind auch in diesem Jahr gegen 12:30 Uhr eine kleine Ansprache halten, begleitet vom Posaunenchor Eberbach. Der Nikolaus hat sich ebenfalls angekündigt und wird den Kindern den Besuch des Weihnachtsmarktes versüßen. Ab ca. 14:30 Uhr wird die Band »Not named yet« der Musikschule Eberbach Ihr Können auf Bühne des Weihnachtsdorfes präsentieren. Am Sonntag lädt der Markt seine Besucher ab 11 Uhr zu Glühwein und Gebäck ein. Gegen 12 Uhr präsentiert die Steige-Grundschule wieder ihr Weihnachtsmusical. Gegen 19 Uhr wird der Eberbacher Weihnachtsmarkt dann für das Jahr 2023 seine Pforten schließen.

Fr. 1. bis So. 3. Dezember, Neuer Markt, Eberbach, www.eberbach.de