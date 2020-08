Eine interaktive Stadtrallye

Große Bühnen, umfangreiche Besucherleitsysteme, farbige Programmhefte und unzählige Helfer – so kennt man das Straßenkunstfestival (STRAKU) in Esslingen. In diesem besonderen Jahr aber, wird alles anders: An drei Tagen gibt es in Esslingen ein Festival ohne aufwändige Technik und ohne große Bühnen, dafür aber mit einem absolut innovativen Konzept.

Mit waghalsiger Eleganz balancieren Akrobaten durch die Lüfte, Kinder lachen über lustige Fratzen der Clowns und das Publikum ist berauscht von musikalischer Raffinesse. Ob verrückt, wunderschön oder atemberaubend so war das Straßenkunstfestival Esslingen bislang. Doch in diesem Jahr ist alles etwas anders, denn eigentlich fällt alles aus. Es gibt kaum Kulturveranstaltungen.

Dem STRAKU-Team war daher von Anfang an wichtig, etwas auf die Beine zu stellen, was trotz der Corona-Verordnungen umsetzbar ist. In Windeseile wurde ein neues Konzept entwickelt und die Künstlerinnen und Künstler für die Veränderungen sensibilisiert. Spontan und ganz besonders frisch wird das diesjährige, fünfte STRAKU.

Denn anders als bislang sollen in diesem Jahr unbekannte und versteckte Orte bespielt werden und so zu neuem Leben erwachen. Der besondere Clou: Das Publikum kennt die Spielorte nicht. Tipps wo die bunte Straßenkunst sichtbar wird, gibt es kurzfristig: manchmal online, manchmal analog. Das Publikum ist Teil einer interaktiven Stadtrallye mit purer und unmittelbarer Kunst. Der Besucher erlebt sich und Esslingen völlig neu.

Dank diesem Konzept konnte Veranstalter Philipp Falser vom Schauspiel Kunstdruck e.V. auch in diesem Jahr viele internationale und regionale Künstler für das dreitägige Festival gewinnen.

Vor allem das Aufgebot der Artisten und Akrobaten kann sich sehen lassen. Neben den international bekannten Breakdancern von Floor LegendZ, die bei ihren Aufführungen eine gelungenen Verschmelzung von Breakdance, Salsa, Akrobatik und Freestyle-Fußball zeigen, sind auch der Magier Jonas Pan aus Konstanz oder Diaboloartist Jonas Kerner, der sein Publikum mit seinen Jonglagen mit bis zu drei Diabolos gleichzeitig in den Bann zieht, mit von der Partie. Richtig feurig wird es bei der Darbietung des Spaniers Muy Moi. Seine Muy-Moi-Show ist eine hybride Straßeninszenierung, welche die unterschiedlichen Konzepte von Fakir und Feuershow mit Flexible Dance zu einer grandiosen Familienshow voller Spaß, Action und Humor vereint.

Aber auch musikalisch wird einiges geboten. Neben den Local Heroes von PHI, die den einzigartigen Sound einer Fusion von Soul, Funk und Rock kreiieren, sind auch die Neo-Folk Band »The Headwaters« aus Tübingen oder die Singer-/ Songwriterin Vero aus Freiburg am Start.

Also wird auch in diesem Jahr aus der Esslinger Innenstadt eine große Bühne, die artistisch, akrobatisch und musikalisch so einiges zu bieten hat. alh

5. Straßenkunstfestival Esslingen

Donnerstag 24. bis Samstag 26. September, Do. & Fr. 14 bis 19 Uhr, Sa. 11 bis 19.30 Uhr, Innenstadt/Altstadt, Esslingen www.straku-festival.de