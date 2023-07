Erlenbacher Weinfest rund ums Rathaus

Das Erlenbacher Weinfest ist im ganzen Unterland bekannt: An vier Festtagen gibt es ein kunterbuntes Programm rund um das Rathaus. An gleich zehn Weinprobierständen dürfen über 100 verschiedene Weine vom Kayberg genossen werden, der Sektstand hält außerdem 14 Winzersekte bereit. Privatbewirtschafter und Vereine sorgen für das leibliche Wohl, darunter die Erlenbacher Spezialitäten wie Zwiebel- und Peterlingkuchen aus unseren historischen Holzofen-Backhäusern, die natürlich für den besonderen Geschmack mit Rebholz angeheizt werden. Am Sonntag ab 12:30 Uhr dürfen sich die kleinen Besucher über das Traubenkinderprogramm freuen. Musikalisch wird das Weinfest von verschiedenen Musikvereinen und Bands der Region auf gleich zwei Bühnen untermalt. Weitere Programmhöhepunkte sind die Krönung der Zwiebelkönigin und der Buttelauf am Montag.

Erlenbacher Weinfest, 18.- 21. August, Rathausplatz, Erlenbach, www.original-erlenbacher-weinfest.de