Es weihnachtet wieder in Künzelsau

Rund um den zweiten Advent wird es wieder weihnachtlich am Künzelsauer Schlossplatz. Von Mittwoch, 6. Dezember bis Sonntag, 10. Dezember 2023 findet der Weihnachtsmarkt »Advent am Schloss« statt. Für das leibliche Wohl mit leckerem Essen und kreativen Weihnachtsgetränken sorgen Künzelsauer Gastronomen und Vereine. Märchenerzähler, Kindergärten, Chöre und Bands zaubern weihnachtliche Stimmung auf die große Bühne am Schlossplatz. Bürgermeister Stefan Neumann eröffnet den Weihnachtsmarkt am Mittwoch, 6. Dezember um 18 Uhr. Am Freitag ab 16 Uhr sowie am Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr findet auf dem Vorhof des Schlossgymnasiums ein Kunsthandwerkermarkt statt.

Zudem bietet Künzelsau verschiedene weitere weihnachtliche Aktionen: Am Samstag, 9. Dezember findet um 10 Uhr eine Vorlesestunde in der Stadtbücherei statt.

Der Weihnachtspäckchenkonvoi bringt Weihnachtsgeschenke zu Waisen- und Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und Schulen in den ärmsten, entlegenen und ländlichen Regionen Osteuropas. Bis 15. November 2023 werden Weihnachtspäckchen im Künzelsauer Rathaus gesammelt, um Not leidenden Kindern zu Weihnachten eine Freude zu machen. Die Stadtverwaltung unterstützt die Aktion des »Round Table«,»Ladies‘ Circle«, »Old Tablers« und des »Tangent Club«.

Die WinterLounge der Werbegemeinschaft am Alten Rathaus Künzelsau ist von Donnerstag, 30. November bis Samstag, 30. Dezember 2023 der besondere Treffpunkt in der Weihnachtszeit: Montag bis Donnerstag von 16 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr Es werden neben Glühwein, Punsch und Prosecco auch abwechslungsreiche regionale und herzhafte Speisen angeboten.Am Mittwoch und Donnerstag hat der Weihnachtsmarkt von 16 bis 21 Uhr geöffnet, am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Advent am Schloss

Mi. 6. bis So. 10. Dezember

Schlossplatz, Künzelsau

www.kuenzelsau.de