Fischmarkt vom 3. bis 5. März in Neckarsulm

Der Fischmarkt auf Tour ist wieder zu Gast in Neckarsulm. Von Freitag, 3. März, bis Sonntag, 5. März, wetteifern die weltbekannten Marktschreier lautstark um die Gunst der Kunden und sorgen rund um den Marktplatz für echt hanseatische Fischmarkt-Atmosphäre, und zwar am Freitag und Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Begleitet wird der Fischmarkt von einem verkaufsoffenen Sonntag. In der Innenstadt laden die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr zum Einkaufsbummel ein. Mit dem „Original Marktschreier Frühstück“ wird der Fischmarkt am Freitag um 11 Uhr eröffnet. Für alle anwesenden Gäste gibt es dann Freibier. Die Gourmetmeile und ein kleiner Krammarkt laden zum Bummeln ein. Für die kleinen Gäste dreht sich an allen Markttagen das Kinderkarussell. Verschiedene Imbiss- und Getränkestände sorgen für das leibliche Wohl der Besucher.

