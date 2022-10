Forchtenberger Weihnachtsmarkt: Vor historischer Kulisse

In der historischen Altstadt von Forchtenberg wird am 1. Adventswochenende zum Weihnachtsmarkt eingeladen.

Die Besucher können sich auf die einzelnen Programmpunkte, kunsthandwerkliche Kostbarkeiten und mit viel Liebe Gebasteltes freuen. Ideal, um Freunde zu treffen und vielfältige kulinarischen Leckereien zu genießen. An beiden Tagen bietet der Forchtenberger Weihnachtsmarkt ein vielseitiges Programm. Nach der Eröffnung am Samstag durch Bürgermeister Michael Foss um 14 Uhr spielt unter anderem der Muskiverein, das Duo »Little Buttons« ist um 17 Uhr auf dem Marktplatz zu hören und um 17.30 Uhr treten die AcoustasoniXs in der Kirchgasse auf. Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit der Blaskapelle Eberstal auf dem Marktplatz und einem Weißwurstfrühstück in der Kirchgasse, anschließend spielt erneut der Musikverein. Um 13.45 Uhr empfängt der Kindergarten Forchtenberg Nikolaus und Christkind auf dem Marktplatz, ebendort tritt um 16 Uhr das Gesangsduo Nadine & Simone auf und parallel dazu sorgen die AcoustasoniXs noch einmal für Stimmung in der Kirchgasse.

Forchtenberger Weihnachtsmarkt, Sa. 26. und So. 27. November, Forchtenberg, www.forchtenberg.de