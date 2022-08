Fränkisches Volksfest Crailsheim

Vor über 180 Jahren wurde das Volksfest in Crailsheim zum ersten Mal gefeiert. Nach der coronabedingten Pause laden die Horaffen wieder ein. Zusammen mit rund 400.000 Gästen feiert die ganze Stadt vom 16. bis 19. September vier Tage lang durch.

»Ort des Feierns« ist dabei in erster Linie der Vergnügungspark auf dem Volksfestplatz. Rund 90 Schausteller sorgen mit ihren Fahrgeschäften, Buden, Ständen und Bierzelten dafür, dass das Fränkische Volksfest und der Vergnügungspark mit seinen 1000 Meter Frontlänge wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Das Fränkische Volksfest zählt mit zu den größten Heimat- und Brauchtumsfesten im Lande, was sich auch unter den Schaustellern seit vielen Jahren herumgesprochen hat. So ist es auch zu erklären, dass jedes Jahr die neuesten und attraktivsten Fahr- und Schaugeschäfte den Weg nach Crailsheim finden. Auf dem Volkfestplatz am Rande der Innenstadt erwarten die Besucher rund 90 Fahrgeschäfte, Belustigungen, Verlosungen, Imbissstände, Bierzelte, Biergärten und vieles mehr.

Bisher haben die Spaßhäuser Chaos Airport, Big Bamboo und Psychodelic zugesagt. Mit dabei wird auch das Riesenrad von Willenborg sein und die Gäste in 55 Meter Höhe mitnehmen. Für mutige Mitfahrer steht der Riesenpropeller »INFINITY« sowie das Fahrgeschäft Break-Dance bereit. Traditionell sind die Fahrgeschäfte »POLYP« und der Wellenflug an den angestammten Plätzen zu finden. Zahlreiche Kinderfahrgeschäfte runden das vielfältige Angebot ab. Für Spiel und Spaß sorgen zudem die Schießbuden und Spielgeschäfte. Vom Ringewerfen über Ballwerfen bis hin zum Fadenziehen und dem Nagelspiel ist für jeden und alle Altersklassen etwas geboten.

Zum Volksfestvergnügen gehören traditionell auch Essen und Trinken. Dafür sorgen in erster Linie die drei Festzelte der Festwirtsfamilien Fach, Hahn und Papert mit insgesamt 10.000 Sitzplätzen. Dazu kommen Erlebnisgastronomie, Biergärten, das Café der Segelflieger und eine große Zahl an Imbissständen. Herzhaftes und Süßes wechseln sich ab. Gut eingeführt hat sich der kleine Festplatz auf dem Jahnhallenplatz. Dort finden die Besucher regionale Anbieter wie Bio-Biss und den beliebten Radballerstand. Der Bullinger Eck Volksfeststadl vor der Hakro-Arena hat im Laufe der Jahre sein Stammpublikum gewonnen und überrascht immer wieder Starauftritten.

Zwischen Festplatz und Stadion liegt das gewerbliche Ausstellungsgelände. Zahlreiche Aussteller, Handwerksbetriebe und andere Gewerbetreibende präsentieren hier Neuheiten. Ein Krämermarkt rundet das Angebot ab.

Die Volksfest-Festzüge unter dem Motto »Innovation im Kopf« bewegen sich am Samstag und Sonntag jeweils ab 10.30 Uhr mit jeweils 1.500 Teilnehmern und zahlreichen Kapellen durch die Innenstadt. Der Sonntag ist verkaufsoffen und viele Geschäfte in Crailsheim werben mit speziellen Volksfest-Angeboten. Eine Besonderheit und sehr sehenswert ist das 48. Draislauf-Radrennen am Sonntag vor dem Festumzug. Ein Höhepunkt ist das Höhen-Brillantfeuerwerk am Sonntagabend um 20.30 Uhr.

Fränkisches Volksfest, Fr. 16. bis Mo. 19. September, Volksfestplatz, Crailsheim www.fraenkisches-volksfest-crailsheim.de

Programm

Fr. 16. September

14 Uhr: Eröffnung des Festplatzes

Sa. 17. September

10.30 Uhr: Festzug des Gewerbes unter dem Motto »Innovation im Kopf«

So. 18. September

10 Uhr: 48. Drais-Laufrad-Rennen entlang den

Festzugsstraßen

10.30 Uhr: Festzug des Gewerbes unter dem Motto

»Innovation im Kopf«

20.30 Uhr: Höhen-Brillantfeuerwerk