Frühlingserwachen in Rothenburg 2023

Ausblicke erwandern, lauschen, schmecken, riechen – das Frühlingserwachen spricht vom 25. März bis 30. April mit einem breiten Programm alle Sinne an. Rothenburg ob der Tauber genießen – dafür steht das Rothenburger Frühlingserwachen 2023. Neben dem herrlich geschmückten Osterbrunnen am Plönlein, der das Auge entzückt und das Brauchtum in der Region Franken prächtig in Szene setzt, gibt es ein abwechslungsreiches Programm für den beschwingten Start in den Frühling: kulinarische Schlaglichter wie das Running Dinner von »zsamm«, ein echter Hotel-Flohmarkt, Lesungen am Tag des Buchs, die lebendige Stadtmosphäre sowie die Wanderwoche sorgen für Abwechslung. Täglich gewandert wird zum Start ab 25. März bis zum 2. April zu den Mühlen und entlang der Pilgerpfade sowie zu weiteren schönen Zielen um Rothenburg ob der Tauber – grandiose Ausblicke auf die Stadt mit ihrer mittelalterlichen Silhouette sind bei der Rothenburger Frühjahrswanderwoche also garantiert. Auch die Wanderung zum Osterfeuer mit Familie Krasser am Ostersonntag (9. April, 20 Uhr, circa 3 Kilometer einfach) sorgt für unvergessliche Erlebnisse und sollte vor allem bei Familien mit kleinen Kindern (auch für Kinderwagen-Piloten gibt es eine barrierefreie Alternative) im Terminkalender stehen.

Kostbar sind auch die Klänge aus der Rieger-Orgel in der Stadtkirche St. Jakob. Zu drei besonderen Anlässen ertönen diese während des Frühlingserwachsens abends: Am 7. April spielt Jasmin Neubauer um 17 Uhr das Orgelkonzert zum Karfreitag, am 9. April konzertiert Angelika Lohse mit dem Tenor Tobias Freund ab 19 Uhr und am 14. April folgt ab 19.30 Uhr die »Lange Nacht der Orgelmusik«.

Rothenburger Frühlingserwachen 2023, Sa. 25. März bis So. 30. April

www.rothenburg-tourismus.de