Endlich den Frühling erleben, das ist von Freitag bis Sonntag im redblue Heilbronn möglich. Die bundesweit bekannte Veranstaltungsreihe LebensArt gastiert mit zahlreichen Ausstellern aus der Region und ganz Deutschland in der bekannten Halle in den Böllinger Höfen.

Garten, Wohnen und Lifestyle in Perfektion wird im redblue anschaulich präsentiert. Das eigene Zuhause aufhübschen geht im Kleinen und im Großen. Vom Dekoartikel bis hin zum Whirlpool reicht das umfassende Angebot der LebensArt.

Passend zum bevorstehenden Osterfest sind auch eine Reihe jahreszeitlicher Objekte zu finden. Mit fröhlich-bunten Figuren, Kerzen, Tischwäsche und kulinarischen Leckereien wird Ostern zu einem vergnüglichen Fest. Etwas ganz Besonderes hat Nelli Coca aus Neckarsulm im Gepäck. Sie gestaltet vor Ort traditionelle Schlesische Ostereier mit einer seit Jahrhunderten überlieferten Kratztechnik.

Selbst größere Investitionen in Haus und Garten sind bei der LebensArt möglich. Gehobene Dienstleistungen wie Balkon- und Treppensanierungen sind ebenso zu haben wie Terrassenüberdachungen und hochwertige Steinteppiche für Draußen. Dabei steht die Beratung im Mittelpunkt. Die Handwerksbetriebe nehmen sich Zeit für die Häuslebauer!

Ansprechendes Mobiliar für Balkon, Terrasse und Garten und frische Pflanzen sorgen für eine schnelle Veränderung im heimischen Grün. Relaxliegen aus heimischen Hölzern und eine Fass-Sauna zaubern im Handumdrehen eine persönliche Wellness-Oase in den Garten. Und für den Fall, dass der Winter doch noch einmal zurückkehrt, hat Florino Rescue Trade aus Garching die mobile Orangerie im Angebot: schnell aufgebaut, sind die wertvollen Pflanzen so rasch und effektiv vor Frost geschützt!

Kulinarisches aus aller Welt, zum direkten Verzehr und natürlich auch zum Mitnehmen, rundet das Lifestyle-Angebot der LebensArt ab. Schwungvolle Unterhaltung bietet der Musiker Danny Wünschel an allen drei Tagen.

Selbst wer kein Haus oder keinen Garten hat ist bei der LebensArt garantiert an der richtigen Stelle: Allerlei Designer-Mode aus kleinen Manufakturen, Schmuck, Tücher und sogar DIY-Zubehör wie handgefärbte Wolle verlocken zum Shoppen!

Die LebensArt Heilbronn ist an allen Veranstaltungstagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene beträgt acht Euro, Kinder bis einschließlich 15 Jahre erhalten in Begleitung Erwachsener freien Eintritt. Eintrittskarten können vorab online oder vor Ort an der Tageskasse gekauft werden. Auf der Webseite der LebensArt sind zahlreiche aktuelle Informationen zu finden, inklusive einer Übersicht der vertretenen Aussteller. Auch die Onlinetickets gibt es dort unter www.lebensart-messe.de/heilbronn.html zu kaufen!