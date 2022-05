Gaumenfreude trifft auf Musik, Jonglage, Feuer und Licht

Am Freitag, 27. Mai, findet in der Nürtinger Innenstadt und in der Altstadt die lange Einkaufsnacht statt. Für die Besucherinnen und Besucher heißt das: „Shoppen und Schlemmen“ bis 24 Uhr!

„Kaufen Sie bis 24 Uhr ein, flanieren in der Innenstadt und der Altstadt, genießen das tolle Rahmenprogramm und das leckere Essen. Es ist für jeden etwas dabei: Ob Gaumenfreuden, Attraktionen, oder Unterhaltung“, verspricht Melanie Wägner, Geschäftsführerin des Citymarketing Nürtingen e.V. Klein und Groß staunen bestimmt über die „Perlen in der Altstadt“: Überall hängen weiße Lampions, welche teilweise beleuchtet sind! Beeindruckende Lichtinstallationen hat sich Veranstaltungstechniker Tobias Lang für die Innenstadt, im Bereich Kirchstraße bis Stadtkirche St. Laurentius, ausgedacht: Die Gebäude werden in verschiedene Licht-Stimmungen getaucht und Lichtkegel sowie Strahler illuminieren die Straßen!

Nürtingens Einzelhändler haben sich besondere Angebote einfallen lassen und laden die Gäste ein, sich von den Aktionen überraschen zu lassen (Sortierung A-Z):

Drinkscout24 (Bereich Schillerplatz / Kirchstraße): Getränkestand mit Cocktails

Goldschmiede Stefanie Henzler (Alleenstraße 29): Silbernuggets einschmelzen um 18 und 20 Uhr

K61 - Baby, Kidz & Co. (Kirchstraße 61): Nürtinger Geschenkartikelserie Angebot mit 20 Prozent Rabatt

Modehaus Besemer (Marktstraße 4): Große Losaktion ab 18 Uhr

Schneider Metzgerei (Brunnsteige 7): Stand mit Leckereien

Studienkreis GmbH (Bereich Schillerplatz / Kirchstraße): Waffelverkauf

Tiger Sportakademie (Bereich Schillerplatz / Kirchstraße): Infostand

Tresor Lifestyle (Kirchstraße 28): Shoppen, Schlemmen und Freunde treffen bis 24 Uhr, Kessler-Terrasse & Sunny Beats by DJ Clavis

Vom Fass (Kirchstraße 41): Sekt und Weinausschank vor dem Laden

Weltladen (Kirchstraße 25): Alkoholfreie Cocktails, Salat und Empanadas To Go

Auch die Gastronomen sind mit von der Partie: Neben diversen Food Trucks bieten Citymarketing-Mitgliedsbetriebe sowie weitere Initiativen und Vereine eine breite Palette von Getränken und leckeren Gerichten an: Das Angebot reicht von Burgern, über Pizza und Pasta, Churros (iberisches Gebäck), bis hin zu Spiralkartoffeln und Feinkost.

Auch für abwechslungsreiche Unterhaltung ist gesorgt. Musikalische Klänge der Extraklasse bietet die Walking-Band „Rumbacoustics“ mit ihrer Mitmachmusik auf der gesamten Kirchstraße und dem Schillerplatz. Mit Piano, Gesang, Gitarre und Cajon spielt „Philipp Wieland und Band“ in der Altstadt unvergessene Hits aus den vergangenen 30 Jahren (durchgehend von 19 bis 24 Uhr vor der „Vino Vino Bodega“)! Rund um Schillerplatz und Kirchstraße wird „Marcelo Pivoto Bolter“ als Stelzenläufer verzaubern. Mit seiner Feuer-Jonglage verblüfft „Chris Blessing“ die Besucher aus Nah und Fern. „Kommen Sie vorbei und bringen Ihre Freunde mit! Es geht so einfach, Spaß und eine gute Zeit zu haben – und dabei noch leckeres Essen zu genießen“, so Sophie Fischer, Veranstaltungskauffrau beim Citymarketing und verantwortliche Organisatorin, zur langen Einkaufsnacht am kommenden Freitag.

Stöbern Sie nach Schätzen und Schnäppchen auf dem Nachtflohmarkt ab 17 bis 23 Uhr im Bereich der Stadtkirche, Apothekerstraße und Kirchstraße (Orga über Achim Trat: Anmeldung als Aussteller über m-a@directbox.com).

Die After Show-Party steigt in der “NEO Bar & Lounge”, Mühlstraße 15, Nürtingen.