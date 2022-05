Gemeinde Wüstenrot: Glas-Kunsthandwerkermarkt, 21. bis 22. Mai

Zum vierten Mal lädt das Glas- und Heimatmuseum der Gemeinde Wüstenrot zu diesem besonderen Kunsthandwerkermarkt ein. Alles dreht sich am 21. und 22. Mai ums GLAS. Rund um und im Alten Rathaus in Wüstenrot bieten Glaskünstler:innen ihre Produkte an: Glasperlen, Glasschmuck in vielen Variationen, Tiffanytechnik traditionell und modern, Christbaumschmuck sowie Schönes und Nützliches für Haus und Garten. Vorführung der einzelnen Techniken. Workshops laden zum mitmachen ein. Im Ratssaal des Alten Rathauses stellt Lampe ihre Glas-Kunstobjekte aus. Das Museum im Dachgeschoss ist über die Marktzeiten geöffnet und präsentiert neben der Geschichte der jahrhundertelangen Glasproduktion in der Region die neue Sonderausstellung „Upcycling früher und heute“. Der Albverein sorgt an beiden Tagen für beste Bewirtung. Sonntags halten die Landfrauen Kaffee + Kuchen bereit. Ein Rätsel wartet auf die Kinder. Für beschwingte Klänge sorgen samstags bis 21 Uhr die JAZZER und sonntags gibt’s zünftige steirische Musik. Alles ist bereit.

Glas-Kunsthandwerkermarkt in Wüstenrot

Sa. 21. und So. 22. Mai, Wüstenrot

www.gemeinde-wuestenrot.de