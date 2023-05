Großes Pfingstmusikfest in Lehrensteinsfeld – 26. bis 28. Mai 2023

Es ist wieder so weit. Mit dem großen Pfingstmusikfest lädt der Musikverein "Eintracht" Lehrensteinsfeld ab dem 26. Mai zum dreitägigen Festival der Blasmusik und einer Partynacht der Superlative. Das Festwochenende startet am Freitagabend, den 26. Mai, um 18.30 Uhr mit dem traditionellen Bockbierabend. Für beste Stimmung sorgt ab 20 Uhr der Musikverein Ellhofen. Alle, die statt des süffigen Gersten- lieber edlen Rebensaft genießen, kommen am Wein- und Sektprobierstand auf ihre Kosten.

"Voll auf die 12!" heißt es an der Partynacht am Samstag (27.05.). Mit den Almrockern ist in diesem Jahr wieder eine neue Band am Start. Sieben Musiker, eine Leidenschaft: jung, wild, engagiert. Mit fetzigem Volksrock verwandeln die Musiker aus dem Main-Tauber-Kreis das Festzelt ab 20.30 Uhr in eine Party-Hochburg. Einlass und Ausschank-Start sind bereits um 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro. Für Kurzentschlossene und alle, die den Vorverkauf versäumt haben gibt es – ebenfalls ab 18.30 Uhr - noch Tickets an der Abendkasse. Ticketanfragen können auch vorab unter vorverkauf@musikverein-lehrensteinsfeld.de gestellt werden.

Nach den Stimmungsnächten folgt der Familientag am Pfingstsonntag, den 28. Mai, an dem der MVL bereits ab 11 Uhr zu Weißwurstfrühstück und Mittagessen ins Festzelt lädt. Das reichhaltige Speise- und Getränkeangebot lässt kaum Wünsche offen. Auch der Sonntag verspricht Nonstop Blasmusik und gute Laune. Garanten dafür sind neben der Jugendkapelle des Gastgebers MV Lehrensteinsfeld die Musikvereine aus Obereisesheim, Neckarwestheim und Sülzbach. Zum großen Festfinale ab 20 Uhr nimmt schließlich die Polizei Big Band Heilbronn auf der Fest(ival)bühne Platz.