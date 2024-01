2024 ist die Fastnetszeit sehr kurz und muss deshalb besonders intensiv begangen werden. Ein Highlight ist ohne Frage das 39. Internationale Guggenmusiktreffen in Schwäbisch Gmünd. Über 20 Guggenkapellen mit insgesamt rund 800 Musikerinnen und Musikern aus der Schweiz, England und Deutschland fahren in das »Mekka der Guggenmusik« um der Schrägtonmusik zu huldigen und in der Innenstadt zu feiern. Es werden, wie jedes Jahr, bis zu 100.000 Schau- und Feierlustige zum größten Guggenmusiktreffen der Welt erwartet. Los geht‘s am Samstag um 11 Uhr mit dem traditionellen Kinderumzug, der am Bockstorplatz startet und zum Narrenbaumsetzen am Marktplatz zieht. Ab 12.15 Uhr wird die ganze Innenstadt von schrägen Tönen, bunten Kostümen und Feierlaune erfüllt. An der Bühne am Marktplatz werden die Guggenmusikkapellen offiziell durch die Stadt begrüßt. Für das leibliche Wohl sorgen Schwäbisch Gmünder Vereine und Lokale in der ganzen Innenstadt. Deses Jahr musiziert auch »Los Krawallos«, eine inklusive Guggenmusikkapelle mit 50 Mitwirkenden der Stiftung Haus Lindenhof mit, die zur Hälfte aus Musikern mit Behinderung besteht. Ab 18 Uhr finden auf dem Oberen Marktplatz, dem Johannisplatz und in der Ledergasse am Gerberplatz die Monsterkonzerte statt. Parallel ziehen die Guggen beim Kneipenbummel durch die Lokale. Am Sonntag spielt die Musik dann im wahrsten Sinne des Wortes beim Guggenmusikfrühschoppen in der Sporthalle an der Katharinenstraße. Hier wird auch die Prämierung der besten, schönsten und stimmungsgewaltigsten Kapelle stattfinden. Der Frühshoppen dauert erfahrungsgemäß bis spät am Nachmittag und bietet allen Besuchern noch einmal die Gelegenheit, alle Kapellen live zu erleben. Ein Fasnetsspektakel, dass man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen darf!

3. und 4. Februar, ab 11 Uhr, Schwäbisch Gmünd

www.schwaebisch-gmuend.de