Haller Frühling mit buntem Programm

Am 27. und 28. April ist es wieder soweit: Ein ­abwechslungsreiches Wochenende voller Spaß, ­kulinarischer Genüsse und bunter Unterhaltung für die ganze Familie steht vor der Tür.

Um 12 Uhr eröffnet das Stadtorchester Schwäbisch Hall das Frühlingsfest am Sonntag. Im Anschluss gehört die Bühne den Vereinen, Tanzschulen und Sportanbietern aus Schwäbisch Hall und der Region, die sich mit einem bunten Programm -präsentieren und zeigen, was die Region unter anderem sportlich und musikalisch zu bieten hat.

Anlässlich des Haller Frühlings locken die Einzelhandelstreibenden der Innenstadt und der Handelszentren Schwäbisch Hall und Kerz mit zahlreichen Aktionen und Angeboten. Das Wochenende des Haller Frühlings beginnt am Samstag mit dem Wochenmarkt auf dem Marktplatz. Der Kinderflohmarkt findet dieses Jahr am Samstag von 9 bis 14 Uhr in der Gelbinger Gasse statt. Der Flohmarkt ist wie in jedem Jahr von Kindern für Kinder. Kinderkleidung, Spielsachen und vieles mehr werden angeboten. Die Teilnahme ist für Kinder bis 17 Jahre kostenlos und ohne ­Anmeldung möglich. Nicht zugelassen sind Kriegsspielzeug, gewerbliche Artikel, Kleidung und ­Geschirr aus Haushaltsauflösungen.

Ab 18 Uhr startet das Frühlingsfest auf dem Marktplatz, um 18.30 Uhr eröffnen Oberbürgermeister Daniel Bullinger gemeinsam mit der Händlervereinigung Hall Aktiv und den Siedern offiziell das Frühlingsfest. Ab 19.30 Uhr kann mit der Band »You and the Vibes« getanzt werden. Die Band sorgt für ­frühlingshafte, gute Stimmung. Auch kulinarisch kommen die Besucherinnen und Besucher mit ­regionalen Spezialitäten und Getränken auf ihre Kosten. Am verkaufsoffenen Sonntag öffnen die Geschäfte ab 12 Uhr ihre Türen und laden mit ­Aktionen, Verkostungen und attraktiven Angeboten für Groß und Klein zum Entdecken ein. Darüber hinaus erwartet die Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm in der Innenstadt, wie z.B. ein XXL-Hindernisparcours auf dem Dietrich-Bonhoeffer-Platz oder eine interaktive Arena mit Reaktionsspielen auf dem Marktplatz. Im Froschgraben ­bieten Landwirtinnen und Landwirte aus dem Kreis Schwäbisch Hall u.a. eine Einpflanzaktion für ­Kinder zum mit nach Hause nehmen an. Außerdem können die kleinen Besucherinnen und Besucher einen Traktor aus der Nähe bestaunen. Weitere Vereine und Firmen präsentieren sich verteilt in der Innenstadt mit ihren Aktionen und Angeboten. Auch in den Handelszentren Ost, West und Kerz ­locken die Händlerinnen und Händler mit kleinen und großen Aktionen, Verkostungen, Musik und reizvollen Rabatten. Das Parkhaus der Bauspar-kasse kann an beiden Tagen kostenlos genutzt ­werden.

Sa. 27. April, 18 bis 23 Uhr

So. 28. April, 12 bis 19 Uhr

Marktplatz, Schwäbisch Hall

www.schwaebischhall.de/fruehling