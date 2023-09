Heilbronn swingt und groovt bei Jazz & Einkauf

Einmal im Jahr wird die Heilbronner Innenstadt zu einem großen Freiluft-Festival. Die Geschäfte der Innenstadt öffnen ihre Türen, die Gastronomie lädt bei oft noch warmem Herbstwetter auf die Terrassen ein und auf vier Bühnen im gesamten Zentrum der Stadt spielen Jazz-Größen bekannte Klassiker und eigene Werke. Diese Kombination, eben »Jazz und Einkauf« ist seit mehr als einem viertel Jahrhundert ein attraktiver Anlass, in die Heilbronner Innenstadt zu kommen.

Schaufensterbummeln, einkaufen, sich ein gutes Glas Wein genehmigen oder auf dem Marktplatz dem loungigen Sound von Salomea oder Benjakob lauschen: »Das ist Jazz und Einkauf und genau diese Mischung macht den Erfolg dieser besonderen Veranstaltung aus«, weiß Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH. Freuen kann man sich heute schon auf die bekannten und jungen Künstler, die Projektleiterin Andrea Jenner in diesem Jahr gewinnen konnte. Sie heißen Thorsten Goods, Sandie Wollasch, Mazen Mohsen, Complete Clapton, Salomea und Benjakob. Allesamt bringen sie an diesem zweiten Sonntag im Oktober etwas ganz Eigenes und Einzigartiges in die Heilbronner Innenstadt. Los geht das Programm auf den Bühnen am Marktplatz und am Kiliansplatz um 13 Uhr und an der Nikolaikirche und am Wollhaus ab 13.30 Uhr. Auch in der Hafenmarktpassage gibt es an diesem Sonntagnachmittag Livemusik. Um 15 Uhr lohnt ein Besuch im Uih (Urban Innovation Hub) in der Sülmerstraße 21. Dr. Tristan Behrens, KI Music Artist in Residence im KI Salon Heilbronn und KI-Advisor, zeigt hier in einem Vortrag, wie KI die menschliche Kreativität erweitert. Parallel dazu, ebenfalls um 15 Uhr wird die Kirchbrunnenstraße zum Laufsteg: charmant präsentiert die dortige Boutique VIVA- Kern openair »Lebensfreude zum Anziehen« in einem Streifzug durch die herbstliche Farbpalette.

Der Handel in der Innenstadt öffnet an diesem Sonntag traditionell von 13 bis 18 Uhr seine Türen und präsentiert saisonale Sonderangebote. Außerdem erwartet Kunden an diesem besonderen Einkaufstag die ein oder andere Überraschung. Auch die Geschäfte der so genannten Möbelmeile (Böckingen und Neckargartach) haben geöffnet und halten an diesem Tag besondere Aktionen bereit.

So. 8. Oktober, ab 13 Uhr, Innenstadt, Heilbronn, Infos unter

www.jazz-einkauf.de