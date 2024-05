Mehr als 70 Gastronomen und Streetfood-Standbetreiber, sieben Bühnen und spektakuläre Lasershows: Das Lichterfest in Heilbronn wird 2024 das Sommerfestival am Neckar, das man nicht verpassen sollte. Erneut lädt Heilbronn zu einem bunten Event- und Lichtspektakel an den Fluss. Das Highlight des Tages, auf das sich das gesamte Programm jeweils zubewegt, ist die große Licht- und Lasershow, die in diesem Jahr sowohl von der Götzenturmbrücke aus Richtung Friedrich-Ebert-Brücke zu sehen sein wird, als auch im Bereich Hagenbuchersee vor der experimenta. »Das Lichterfest am Neckar ist innerhalb kürzester Zeit fester Bestandteil im Festivalreigen in Heilbronn geworden«, sagt Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH (HMG) voller Vorfreude.

Ein enorm vielfältiges Angebot an internationalem Streetfood erwartet Besucher, denn das Lichterfest mausert sich immer mehr zu Heilbronns größtem kulinarischen Event. Auf insgesamt sieben Bühnen treten bekannte Bands auf oder laden DJs zum Feiern ein. Darüber hinaus findet am Freitag, den 21. Juni die Nacht der Wissensstadt statt. Mit Workshops, Wissensstationen und Vorträgen geben die Mitglieder des Heilbronner Vereins Wissensstadt e. V. Einblick in ihre aktuellen Wissenschafts- und Forschungsthemen.

Am Samstag lohnt der Gang auf das Festivalgelände zum beliebten Familiennachmittag mit vielen Attraktionen und kostenfreien Mitmachangeboten. Ein Fest innerhalb des Fests findet erstmalig am Samstagnachmittag. Es gibt zahlreiche Attraktionen, vom freien Eintritt in die Experimenta, über den Drachenbootcup, eine öffentliches Konzert der Open Doors, das RTC Entenrennen bis hin zum Quartiersfest im Neckarbogen mit Picknickareal, Second.Hand.Made Unikatmarkt, Streetballturnier und Tag des offenen Hafens.

Programm-Highlights:

Lasershow Donnerstag bis Samstag immer um 23:15 Uhr an der -Götzenturmbrücke und vor der experimenta.

Live-Musik u. a. mit Friendly Elf, Karaboom, Lorena Huber, Rockchain, -Caballo Negro u.v.m.

Walking Acts

KI-Tower am Bollwerksturm

Streetfood-Meile über 1 km

Nacht der Wissensstadt Freitag ab 18 Uhr auf dem -Bildungscampus

Familiennachmittag Samstag ab 12 Uhr

Heilbronner Lichterfest

Do. 20. bis Sa. 22. Juni

tgl. 18 bis 24 Uhr

Neckarmeile, Heilbronn

www.heilbronner-lichterfest.de