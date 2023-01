Heilbronner Pferdemarkt

Dieses Jahr verwandelt sich das Gelände rund um die Heilbronner Harmonie wieder in einen großen Krämermarkt. Über knapp 3 Kilometer erstrecken sich die Budenstraßen mit Marktständen auf der Händler aus ganz Deutschland allerlei skurrile und nützliche Dinge anbieten. Mit den Pferdeprämierungen am Trappensee und dem Funpark am Friedensplatz wird der Mix der Traditionsveranstaltung komplettiert.

Vom 25. bis 27. Februar kann auf dem Krämermarkt rund um das Konzert- und Kongresszentrum Harmonie an über 250 Ständen wieder Schönes, Skurriles und Praktisches entdeckt werden. Wo sonst bekommt man noch Erntetücher, traditionelle Feinripp-Unterwäsche oder abwischbare Tischde

cken? Echte Schnäppchen preisen nicht nur Keks-Ronny und Käse-Maik, sondern auch Obst- Marktschreier oder Fischverkäufer an. Und der Funpark auf dem Friedensplatz sorgt dafür, dass auch bei den Kleinen keine Langeweile aufkommt. »Dort gibt es samstags und sonntags für die Kids einen Streichelzoo und ein Landwirtschaftsquiz«, erklärt Alexander Ghassemi, der Projektverantwortliche bei der Heilbronn Marketing GmbH. Ebenfalls auf dem Friedensplatz wird es eine Geräteausstellung von regionalen Unternehmen geben, dieses Jahr mit erweitertem Camping-Angebot. Auch gastronomisch kommt ein jeder auf seine Kosten. Neben den Pferdemarktklassikern wie Wurst und Maultaschen gibt es dieses Jahr neue Imbissstände mit griechischen Spezialitäten, Angus-Burgern und Thai-Spezialitäten. Darüber hinaus findet an allen Tagen im Wilhelm-Maybach Saal der Harmonie eine Bewirtung statt. Um das Marktgelände mit den Reitanlagen zu verbinden, gibt es mit der Stadtbahnlinie 4 an allen Markttagen zwischen 9 und 17 Uhr einen kostenfreien Shuttle zwischen den Haltestellen Harmonie und Trappensee.

Auf den Reitanlagen des Reitervereins Heilbronn am Trappensee werden die angemeldeten Pferde von einer Jury kritisch beäugt. Am Samstag, 25. Februar werden Reitpferde und Gebrauchspferde begutachtet. Am Sonntag, 26. Februar sind auch ab 9 Uhr Zuchtpferde an der Reihe und ab 15 Uhr präsentiert der Heilbronner Reiterverein seine beliebte Reitshow. Die Preisverleihung für die Gewinner in den vier Kategorien findet am Montag, 27. Februar um 11.30 Uhr im Konzert- und Kongresszentrum Harmonie (Wilhelm-Maybach-Saal) statt. Anschließend gibt es Musik von »Sontheims trollige Lemberger«. Wer Flohmärkte liebt, ist beim Antik- und Trödelmarkt in der Harmonie (Theodor-Heuss-Saal) richtig. Hier gibt es wahre Schätze zu entdecken.

Zu Beginn des Vieh- und Rossmarkts im 18. Jahrhundert wurden die schwersten Ochsen und die schönsten Pferde prämiert. Die stolzen Besitzer erhielten damals so genannte Viehmarktstaler für ihre Tiere. Heute ist der Pferdemarkt eine Mischung aus Krämermarkt, Ausstellung, Jahrmarkt und Pferdeschau. Noch immer ist die Prämierung der Pferde und die Preisverleihung am letzten Markttag in der Harmonie der Höhepunkt des Marktes.

Samstag 25. bis Montag 27. Februar 2023

Harmonie, Heilbronn

www.pferdemarkt-heilbronn.de