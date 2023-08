Heilbronner Weinlesefest

Mit einem traditionell gehaltenen Programm ist das Fest seinem Ursprung, einer »Hocketse der Wengerter zum Weinleseauftakt«, stets treu geblieben. Der traditionelle Geist des Fests sowie die Lage und die beeindruckende Weinbaugeschichte der Stadt haben Heilbronn in den vergangenen Jahren zu dem Ort legitimiert, an dem landesweit der Auftakt der Weinlese gefeiert wurde. Auch dieses Mal Jahr wird das Fest wegen des frühen Lesestarts wieder eher ein Abschlussfest für die Weinlese sein, und natürlich auch ein Fest des Erntedanks. Auf die Besucher wartet ein breites Angebot an regionalen Weinen und die beliebten Zwiebelkuchen und deftigen Leckereien der Landfrauen. Wer auf das Auto oder Rad verzichten möchte, kann das Weinlesefest auch mit dem Öffentlichen Nahverkehr (Linie B) erreichen. Späteste Rückfahrt vom Wartberg ist um 18:08 Uhr.

So. 24. September, 12 bis 20 Uhr, Wartberg, Heilbronn

www.heilbronn.de/weinsommer