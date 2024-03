Hohenloher Genießerdorf in Öhringen

Es ist wieder so weit! Das Hohenloher Genießerdorf öffnet von Donnerstag, 9. Mai bis Sonntag, 12. Mai seine Pforten im malerischen Hofgarten. Dieses Event verspricht vier Tage lang ein Feuerwerk für ­alle Sinne. Hier verbindet sich die idyllische Parkkulisse mit regionalen Köstlichkeiten, kunstvoller Handwerkskunst und mitreißenden Kulturevents zu einem unvergesslichen Erlebnis. Über 80 Verkaufsstände locken mit einer reichen Vielfalt an handgefertigten Schätzen, von individuellen Accessoires oder Kleidung bis hin zu duftenden Produkten, die alle Sinne verwöhnen. Unter dem Motto »Haus und Garten« werden Pflanzen und Dekoartikel präsentiert, die jedes Zuhause in eine Oase der Gemütlichkeit verwandeln. Für Gaumenfreuden ist ebenfalls gesorgt. Von kreativen Tellergerichten über frischen Fisch bis hin zu veganen Köstlichkeiten und herzhaften Bratwürsten – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Naschkatzen dürfen sich auf süße Verlockungen, aromatische Kaffeespezialitäten und erfrischende Drinks freuen. Doch das Hohenloher Genießerdorf bietet noch weit mehr als nur einen Markt im Grünen. Ein buntes ­Rahmenprogramm mit Walk-Acts, Live-Musik, atemberaubender Akrobatik, einem unterhaltsamen Kinderprogramm und inspirierenden Vorträgen sorgt für gute Laune. Höhepunkt des Events sind zweifellos die Live-Kochshows, bei denen ­Sterneköche oder die moderne Landfrau aus dem Rezept-Nähkästchen plaudern. David König, städtischer Kultur- und Veranstaltungsleiter, betont: »Das Hohenloher Genießerdorf ist ein Ort, an dem Genuss, Kreativität und Gemeinschaft zusammenkommen. Unser weitläufiger Hofgarten mitten in der Stadt bildet die perfekte Kulisse für dieses einzigartige Event. Wir laden Sie herzlich ein, das Hohenloher Genießerdorf zu besuchen und die Fülle an Angeboten zu entdecken. Erleben Sie genussvolle Tage und lassen Sie sich von der besonderen Atmosphäre verzaubern.

80 Verkaufsstände, Kulturevents und Kochshows bieten vier Tage Hochgenuss im Grünen.

Do. 9. bis So. 12. Mai, Hofgarten Öhringen

www.hohenloher-geniesserdorf.de

Öffnungszeiten:

Do., Fr., Sa.: 11 bis 19 Uhr, So: 11 bis 18 Uhr

Einzeleintritt 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei

Mehrtagesticket (vier Tage): 10 Euro

Hunde dürfen angeleint mitgebracht werden

Hohenloher Genießerdorf