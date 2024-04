Vom 17. bis 20. Mai findet das traditionelle Hohenloher Volksfest in Blaufelden statt! Die Besucher erwartet ein Wochenende voller Spaß, Gemütlichkeit und Unterhaltung! Ab Freitag um 16 Uhr öffnen der »Hüttenzauber – Die Erlebnisgastronomie« der Familie Kübler und der Vergnügungspark ihre Pforten. Die Jungs der Gräni Gang legen ab 17 Uhr los und sorgen für die ersten Gäste schon mal für Stimmung und gute Laune im Biergarten. Um 20 Uhr wird Bürgermeister Michael Dieterich unter Begleitung des Fanfarencorps Blaufelden das Bierfass anstechen und so das Fest offiziell eröffnen. Der Samstag startet traditionell mit dem Street-Soccer-Cup auf dem Schulhof des Schulzentrums. Ab 9.30 Uhr legen die Nachwuchskicker der örtlichen Vereine los und zeigen den Zuschauern ihr Können zwischen den Banden. Die Jungs von »Bagasch« sorgen am Samstagabend im Biergarten mit ihren Hits für die richtige Stimmung. Auch der Krämermarkt mit vielseitigen Angeboten lädt von Samstag bis Montag zum Schauen, Bummeln und Einkaufen ein.

Der Sonntagmorgen wird um 11 Uhr mit dem traditionellen Platzkonzert des Fanfarencorps Blaufelden auf dem Hindenburgplatz begrüßt. »Kübler‘s Hüttenmusikanten« werden die Gäste im Hüttendorf musikalisch unterhalten. Dieses Jahr wird das Fanfarencorps anstatt dem 2. Platzkonzert am Montag die musikalische Umrahmung im Hüttendorf ab 11.30 Uhr übernehmen.

Sängerin Stefanie C. freut sich, das Publikum im Biergarten ab 16 Uhr mit ihren Songs zu verwöhnen. Die 27. Blaufeldener Gewerbemesse öffnet ebenfalls am Sonntag und Montag jeweils um 11 Uhr ihre Pforten. Aussteller präsentieren ihre Produkte, ihr Know-How und ihre Dienstleistungen. Die Verbrauchermesse verspricht ein breites Spektrum aus allen Branchen. Die Besucher können sich in der Markthalle und dem Freigelände auf eine Fülle von Informationen, Produktvorführungen und Angeboten freuen. Bei freiem Eintritt ist die Messe an beiden Tagen bis 18 Uhr geöffnet.

Ein weiteres Highlight im Programm ist das 4. Oldtimer-Treffen für Automobile und Zweiräder, das am Busbahnhof in der Schulstraße stattfindet. Ab 11 Uhr stellen die Oldtimer-Liebhaber wieder ihre Schätze und historischen Fahrzeuge zur Schau. Fans und Liebhaber dieser Raritäten können zwischen den einzigartigen Exponaten schlendern, staunen und sich austauschen. Die Mitglieder der Line-Dance-Gruppe »Country Twisters« zeigen am Sonntag und Montag jeweils um 15.30 Uhr außen am Foyer in einer kleinen Aufführung ihr Können. Wer Lust hat, kann sich gerne einreihen und diese besondere Tanzform ausprobieren.

Programm-Highlights

Freitag

16 Uhr: Eröffnung

17 Uhr: Gräni Gang

20 Uhr: Fassanstich durch Bürgermeister Michael Dieterich

Samstag

9.30 Uhr: Street-Soccer-Cup

19 Uhr: Bagasch

Sonntag

11 Uhr: Platzkonzert des -Fanfarencorps Blaufelden

Sonntag und Montag

ab 11 Uhr: 27. Blaufeldener

Gewerbemesse

15.30 Uhr: Country Twisters

Montag

ab 11 Uhr: Oldtimer-Treffen

16 Uhr: Stefanie C.

Hohenloher Volksfest

Fr. 17. bis Mo. 20. Mai, Blaufelden

www.blaufelden.de