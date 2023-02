In der Plochinger Innenstadt in den Frühling starten

Am Sonntag, 26. März wird es frühlingshaft in Plochingen. Ab 13 Uhr werden die Türen der Plochinger Einzelhändler und Gewerbetreibenden im ganzen Stadtzentrum für Besucher aus Nah und Fern geöffnet. Ein unterhaltsames Programm wird geboten: Der Frühling ist in ganz Plochingen angekommen. Auf dem Plochinger Marktplatz und in der Marktstraße präsentieren Kunsthandwerker, Vereine und Kindergärten wunderschöne Dekorationen und Schmuck beim Ostermarkt. Auch kulinarisch ist einiges geboten. An der Ottilienkapelle gibt es wie jedes Jahr das Schauschmieden zu bestaunen. Weiter unten in der Marktstraße und am Fischbrunnen finden die Besucher Infostände und weitere tolle Attraktionen. Auch verschiedene Einzelhändler und Dienstleister in der Innenstadt und im ganzen Plochinger Stadtgebiet öffnen ihre Türen und bieten tolle Aktionen an. alh

Plochinger Frühling, So. 26. März, 13 bis 18 Uhr, Innenstadt,

Plochingen, stadtmarketing-plochingen.de oder mein-plochingen.de