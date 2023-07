inDRINK Weinsommer im Schlosspark Bad Rappenau

Nach dem wunderschönen Weindorf im Schlosspark Anfang Juli veranstaltet Jörg Huster und sein Team vom 17.-19.08.23 den Weinsommer im Schlosspark. Wein, Kulinarik & Live Musik gepaart mit dem wunderschönen Ambiente des Schlossparks sind die Säulen des Konzepts. »Ursprünglich wollten wir den Weinsommer im Schlosspark irgendwann in den nächsten Jahren etablieren, aber aufgrund der Vorkommnisse habe ich bei der Stadt angefragt und sofort Rückendeckung erhalten«, sagt Jörg Huster. Die Stadtverwaltung, Weingüter und -genossenschaften, Gastronomen, Bands und Helfer haben sich spontan dazu bereit erklärt, das Fest zu begleiten. Los geht es jeweils um 18 Uhr. Die Bands spielen ab ca. 19 Uhr. Für all diejenigen, die dem Wein nicht so zugeneigt sind, sondern Bier bevorzugen oder lieber alkoholfrei genießen möchten, gibt es ebenfalls ein breites Angebot. dg

Do. 17. bis Sa. 19. August, tägl. ab 18 Uhr, Schlosspark Bad Rappenau, www.indrink.de