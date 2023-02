Jesus mitten in Stuttgart: Ostergarten neu erleben

Der Stuttgarter Ostergarten öffnet ab 24. März wieder seine Tore. Was hinter den Osterfeiertagen steckt und warum Christen seit 2000 Jahren Ostern feiern, das wird im Stuttgarter Ostergarten erzählt. Dieser präsentiert sich auf einem ehemaligen, 4000 Quadratmeter großen Gärtnereigelände in Bad Cannstatt. Die Besucherinnen und Besucher schreiten hier durch das Jerusalemer Stadttor und werden auf einem Marktplatz begrüßt von duftenden Gewürzen und lebendigem Treiben. Hier treffen sie auf Jesus von Nazareth, den Protagonisten der Geschichte. Die Besucherinnen und Besucher begleiten ihn und sind beim letzten Abendmahl, beim Verhör und bei vielen weiteren Stationen hautnah dabei. Der Rundgang führt durch historische Kulissen und ist gespickt mit kreativem Medieneinsatz: Szenen von großen Flachbildschirmen, Schauspiel und Tanz sowie Musik- und Lichteffekte. So wird die Ostergeschichte zu einem bewegenden Erlebnis für alle Sinne.

Die Tickets sind online erhältlich und kosten für Erwachsene 7,50 Euro, ermäßigt 4,80 Euro. Darüber hinaus gibt es Familien- und Gruppenangebote. Das empfohlene Mindestalter für Kinder ist 6 Jahre. alh

Ostergarten Stuttgart

Fr. 24. März bis Mo. 10. April, Masurenstraße 31, 70374 Stuttgart

alle Infos und Öffnungszeiten: www.ostergarten-stuttgart.de