Kessel Festival 2023: Die ersten Acts sind bekannt und der Vorverkauf beginnt

Im Juni dieses Jahres verwandelte sich der Cannstatter Wasen zum zweiten Mal in eine bunte Oase für Musik-, Kultur-, & Sportliebhaber*innen. Insgesamt 50.000 Besucher*innen lockte das vielfältige Programm auf das nachhaltige Kessel Festival. Auch nächstes Jahr muss niemand auf das bunte Jedermann-Festival im Herzen Stuttgarts verzichten: die Planungen für die dritte Auflage des Festivals am 24. und 25. Juni 2023 sind bereits im vollen Gange.

Abseits der Stuttgarter Hochkultur bietet das Kessel Festival eine vielseitige Plattform für die gesamte Region. Neben nationalen und internationalen Topstars der Musikszene auf der Hauptbühne, jungen, aufstrebenden Musiker*innen auf der Kulturbühne und DJs unterschiedlicher Genres laden namhafte (Ball-) Sportvereine und zahlreiche Funsport Attraktionen zum Mitmachen und Zuschauen ein. Der integrierte Übermorgen Markt präsentiert Nachhaltigkeit zum Anfassen und das große, interaktive Kinder- und Familienprogramm rundet das Kessel Festival zu etwas Besonderem für Besucher*innen jeglichen Alters ab.

Musik

Auf der Hauptbühne begeistern an den beiden Festivaltagen musikalische Top Acts unterschiedlicher Genres bis zu 35.000 Menschen.

Samstag, 24. Juni 2023

JAN DELAY & DISKO NO. 1

Es gibt in der deutschen Poplandschaft nur wenige Musiker, die eine ähnlich überraschungsreiche Karriere vorweisen können wie Jan Delay. Er schöpft aus fünf Jahrzehnten (schwarzer) Popgeschichte, aber spielt just im Hier und Jetzt. In ihm stecken Daft Punk und Drake, Burna Boy und Stefflon Don, Sly & Robbie und Meek Mill. Jan Delay und seine grandiose Band spielen mit Disco, Trap, Funk, Afrobeats, Ska, Arenatechno, Reggae, Rock, Soul .... wie es nur Freigeister wie Jan Delay & Disko No.1 tun können.

Beim Kessel Festival 2023 könnt ihr euch schon jetzt auf einen Abend voller Bass, Bumms und positiver Vibes einstellen, denn wie heißt es in der ersten Single-Auskopplung „Intro“ seines neuen Albums?: “Ja, es sind finstere Zeiten, aber das muss gar nicht sein. Lass uns die Wolken vertreiben, ich hab’ Sonne dabei.”

VON WEGEN LISBETH

Von Wegen Lisbeth betiteln ihr Album gern mal nach einer E-Mail-Adresse, benennen ihre Songs nach Bahnhöfen und Lieferdiensten und erzählen darin von Kneipen, WLAN und dem Döner an der Ecke. Und trotzdem oder gerade deshalb macht die Band alles andere als nebensächliche Musik, denn wie kaum eine andere Formation schaffen es Von Wegen Lisbeth Leichtigkeit und Witz mit Tiefgründigkeit und Melancholie zu einer einzigartigen Mischung zu verquirlen. Über die Jahre sind die Konzertbühnen auf Touren und Festivals immer größer geworden und trotzdem klingen Von Wegen Lisbeth noch immer erfrischend anders und so gar nicht nach Pop-Einheitsbrei. Wir freuen uns sehr, dass wir die Berliner Indie-Pop-Band für unser Kessel Festival 2023 gewinnen konnten.

JULES (Newcomer Band Contest Gewinnerin 2022)

Von der Kulturbühne auf die Hauptbühne des Kessel Festivals: jules strebt 2023 nach Neuem und zeigt sich dabei direkter, st.rker und gleichzeitig so viel ehrlicher als je zuvor. Die mittlerweile 22-J.hrige aus dem Gro.raum Stuttgart wollte mehr, als nur traurige Heartbreak Songs zu schreiben. Mit gerade einmal Anfang 20, hat die Künstlerin es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Gefühle und Erlebnisse so zu verpacken, dass sie klanglich und thematisch unter die Haut gehen. Sie setzt mit ihrer Musik ein selbstbewusstes Statement, das vor Empowerment strotzt und Mut spenden soll. jules ist eine spannende, facettenreiche Alt-Pop Newcomerin, die ihren eigenen Sound und Style gefunden hat und im Auge behalten werden sollte.

Weitere Bands folgen.

Sonntag, 25. Juni 2023

REA GARVEY

Rea Garveys fünftes Soloalbum „Hy Brasil“, benannt nach einer Insel, die angeblich unmittelbar vor der Westküste Irlands lag und von 1325 an in vielen Seekarten verzeichnet war, handelt von der unbeugsamen Kraft der Sehnsucht. Von Freiheit, Gemeinschaft und von irrsinnigen Momenten des Glücks. Ein Album kann natürlich kein physischer Ort ist, aber trotzdem fantastische R.ume er.ffnen – virtuell, atmosph.risch und emotional. Musik funktioniert im besten Fall wie eine unsichtbare Insel. Eine Insel, auf der getanzt, gefeiert, grenzenlos kommuniziert und im besten Sinne ausgerastet werden kann. Alles Dinge, die man auf dem Kessel Festival erleben kann – wie passend!

DEINE FREUNDE

Florian Sump, Markus Pauli und Lukas Nimscheck sind jetzt seit einer Dekade DEINE FREUNDE. Damit ist die Band genau im Kernalter ihrer Fans, denn die gehen meistens in die Grundschule und kennen die Hits der drei Hamburger auswendig: „Schokolade“, „Hausaufgaben“, „Deine Mudder“ und viele andere Songs haben sich in die Herzen von Eltern, Gro.eltern und Kindern im ganzen Land gerappt und zu echten Wegbegleitern durch den Familienalltag gemausert. DEINE FREUNDE haben erkannt, dass Familien gemeinsam Lachen, Feiern und Abgehen wollen und damit haben wir die perfekte Band auch für den Sonntag unseres familienfreundlichen Festivals gefunden.

Weitere Bands folgen.

Timetable Hauptbühne

Samstag 24. Juni 2023

13 - 14 Uhr jules

15 - 16 Uhr Wird noch bekannt gegeben

17 - 18 Uhr Von Wegen Lisbeth

19 - 20 Uhr Jan Delay & Disko No.1

21 - 22:15 Uhr Wird noch bekannt gegeben

Sonntag 25. Juni 2023

13 - 14 Uhr Deine Freunde

15 - 16 Uhr Wird noch bekannt gegeben

17 - 18 Uhr Wird noch bekannt gegeben

19 - 20 Uhr Wird noch bekannt gegeben

21 – 22:15 Uhr Rea Garvey

Kulturbühne

Samstag, 24. Juni 2023

NEWCOMER BAND CONTEST 2023

Neben den Live-Acts auf der Hauptbühne findet auch 2023 unter dem Motto „ROCK DEN KESSEL!“ der Newcomer Band Contest auf der Kulturbühne statt: Das Kessel Festival bietet jährlich regionalen Newcomer Bands die Möglichkeit, sich einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und vielleicht schon bald die großen Bühnen im ganzen Lande zu spielen.

Das Kessel Festival Team sucht aus allen Bewerber*innen die 10 besten Bands aus, die dann auf den Kessel Festival Facebook & Instagram Kanälen der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die drei Bands mit den meisten Likes gewinnen einen Slot auf unserer Kulturbühne am 24. Juni 2023. Die Band mit der lautesten LIVE-Fanbase (Schallpegelmessung) vor der Kulturbühne gewinnt, und darf sich über den Opener Slot auf der Kessel Festival Hauptbühne 2024 freuen.

Bands und Soloprojekte jeglichen Genres können sich per Mail an post@kesselfestival.de bewerben, wenn sie aus Baden-Württemberg kommen und keinen Plattenvertrag haben.

Mehr Musik!

Neben der Hauptbühne und der Kulturbühne wird es in diesem Jahr noch mehr Musik geben. Freut euch auch in 2023 auf 3 DJ Bühnen.

DJ-Bühnen

Rote Zora (Cannstatter Wasen)

Rein weiblich und bunt gemischt gibt es auf der Roten Zora Tunes von Downbeat bis Techno. Es erwartet euch eine kleine aufregende Auswahl elektronischer Künstlerinnen teils etabliert, teils neu entdeckt. Während wir wild und rhythmisch durch den Samstag getrieben werden, lädt der Sonntag zum Träumen ein. Lasst euch überraschen und feiert mit uns.

Spielwiese (Reitstadion)

Digital und Platten, Techno und Downbeat, entspannt und aufreibend, DJ Set und Live Performance. Die Spielwiese bietet euch ein fröhlich gemischtes Musik Erlebnis und einen Einblick in die vielfältige Welt der elektronischen Tanzmusik. Wir laden euch ein zu Tanzen, feiern und chillen.

HipHop Kiosk (Kanuverein) Im Kanuverein wartet ein Kiosk voller HipHop, Deutschrap, R&B, Future-Soul-Dacehall-Trap, House/Nu- Disco und Classic Funk Leckereien auf die Kessel Festival Besucher*Innen.

Sport

Neben internationaler Live-Musik bekommen die Besucher*innen ein umfangreiches und interaktives Sportprogramm geboten. Wie bereits in den ersten beiden Jahren sind auch 2023 erneut viele große Sportvereine der Stadt und Region mit einem vielfältigen Mitmachprogramm dabei. So zum Beispiel im Stuttgart Reds Schlagtunnel oder beim „American Football Experience“-Parcours der AMC Silver ARROWS, wo tolle Gewinne auf die beste Teilnehmer*in eines jedes Tages warten. Die Besucher*innen können sich zudem auf die MHP Riesen, den TVB Bittenfeld, Street Racket, Stand Up Paddling, Drachenboot und weitere Wassersportaktivitäten auf dem Neckar freuen.

E-Freestyle Motocross Show

Ein weiteres sportliches Highlight kommt in Form der E-Freestyle Motocross Show erneut über den Cannstatter Wasen geflogen. Mat Rebeaud ist seit über 20 Jahren das Gesicht des Freestyle Motocross in der Schweiz. Der Romand war Weltmeister, Gesamtsieger der Red Bull X-Fighters und gewann eine Silbermedaille bei den X-Games. Nun schlägt er wieder ein neues Kapitel auf: Als erster und bisher einziger Freestyle Motocrosser in Europa fliegt er auf einer Maschine mit Elektromotor. »Der Schub ist völlig anders, ich musste mich erst daran gewöhnen. Doch inzwischen beherrsche ich die gleichen Sprünge wie vorher.« Aber nicht nur die Umwelt freut sich über den elektrisch betriebenen Motor, sondern auch Mat: »Ich kann abends trainieren oder am Sonntag. Täte ich das mit einer klassischen FMX-Maschine, gäbe es Lärmklagen.« Noch ist Mat überall der Einzige auf der lautlosen Maschine, doch es ist abzusehen, dass das nicht so bleibt.

Übermorgen Markt

Auf einer Fläche von über 3.500 m² erleben die Besucher*innen auf dem Übermorgen Markt rund 100 innovative und nachhaltige Ausstellende sowie Partner aus den Bereichen New Mobility, Fair Fashion, Naturkosmetik, soziale und kulturelle Initiativen, Start-ups, NGO‘s und Wirtschaft. Die größte interaktive Open-Air-Veranstaltung zum Thema Nachhaltigkeit in Deutschland lädt zum Bummeln und Mitmachen ein.

Bike Welt

Auch das heißeste Thema nachhaltiger Mobilität darf auf dem Kessel Festival nicht fehlen. Auch 2023 schaffen die Veranstalter mit Partnern eine ganzheitliche Bike-Welt mit buntem Portfolio an Bike Produkten und großen Testparcours.

Themenwelten:

• City-Bikes, Trekkingräder, Rennräder, Cross & Mountainbikes

• E-Mountainbikes, E-Trekking Bikes, E-City Bikes, E-Cruiser, E-Cargo Bikes, E-Scooter und Elektroroller

• Komponenten / Zubehör / Bekleidung

• Infrastruktur / Verkehr / Tourismus / Umwelt

• Service / E-Mobilität

Kinder und Familien

Im liebevoll dekorierten Reitstadion werden Kindern und Familien unter bunten Wimpeln zahlreiche Kreativstationen vom Stuttgarter Jugendhaus geboten: ob beim Circus Circuli Mitmach-Zirkus für Groß & Klein, im Kinderatelier oder bei der Kinderschminkstation.

Das Kessel Festival bietet massig Platz, um sich auszutoben und Spaß zu haben. Beispielsweise im BURTON Riglet Park: getreu dem Motto „früh übt sich“ bietet dieser ein auf Kinder ausgelegtes Snowboarderlebnis der besonderen Art. Für die Zeit danach bieten unsere Ausruh-Oasen für die ganze Familie viel Platz zum Relaxen.

Tickets ab Freitag, den 04.11.2022 um 12:00 Uhr erhältlich unter www.kesselfestival.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.