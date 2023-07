Kohlwaldfest in Sulzbach-Laufen

Vom 11. bis zum 13. August veranstaltet die Landjugend Kohlwald wieder das Kohlwaldfest über drei Tage. Am Freitag geht es mit dem Fassanstich und einer Bierprobe los, für die musikalische Unterhaltung sorgt die S.o.B.-Kapell, später am Abend wird mit DJ Horli gefeiert. Am Samstag steigt die Partynach »Kohlwyld Beats: EDM vs. Schlager« mit Volks-DJ Felix Harrer und Maetix. Am Sonntag wird Unterhaltung durch den MV Sulzbach, MV Untergröningen und MV Westhausen geboten, außerdem findet das Schleppertreffen mit Präsentation statt. wol

Fr. 11. bis So. 13. August, Kohlwald, Sulzbach-Laufen, www.lj-kohlwald.de