Kunst- und Designmarkt im Wizemann Stuttgart

Schlendern, Einkaufen & Entdecken

Alle, die nach neuen Designs, einzigartigen Produkten und fairen Erzeugnissen suchen, sind beim Kunst- und Designmarkt in Stuttgart genau an den richtigen Adresse. Am 21. und 22. Oktober präsentieren Rund 120 kleine Labels aus den Bereichen Design, Mode, Keramik, Kunst, Interior, Holz, Schmuck, und Lifestyle präsentieren, was sie in ihren Werkstätten und Ateliers erschaffen haben. Mit einem Kauf unterstützt man keine großen Konzerne, sondern junge Labels, Künstler und Designer. Hier hat man die Chance, aus erster Hand von der Entstehung der Lieblingsstücke zu erfahren. Oftmals sieht man nicht sofort, wie viel Zeit, Sorgfalt und Liebe in alltäglichen Gegenständen wie Tassen oder Taschen stecken kann. Wer neue Lieblingsstücke entdecken will, oder auf der Suche nach etwas Besonderem ist, ist hier genau richtig. Die Auswahl an hippen, ausgefallenen Produkten ist riesig.

Kunst- und Designmarkt, Sa. 21. & So. 22. Oktober, Sa. 11 bis 19 Uhr, So. 11 bis 18 Uhr, Im Wizemann, Stuttgart, kunst-designmarkt.at