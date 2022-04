Kunst- und Designmarkt im Wizemann

Der Markt für Kreative und Alle, die gerne bewusst und regional, fernab der Massenproduktion auf Shoppingtour gehen. Rund 90 Aussteller:innen aus den Bereichen Kunst, Design, Mode, Interior und Lifestyle zeigen was sie in ihren Werkstätten und Studios erschaffen. Die Läden in der Innenstadt kennst du auswendig und du sehnst dich danach, etwas Neues zu entdecken? Dann haben wir eine gute Nachricht: der Kunst- und Designmarkt kommt nach Stuttgart.

Am letzten Aprilwochenende gastiert der Kunst- und Designmarkt wieder ein Wochenende in Stuttgart. Das heißt zwei Tage lang Shoppingvergnügen abseits des Mainstreams. Unsere Labels und Künstler:innen präsentieren ausgefallene und einzigartige Produkte. Die modernen Produkte und der Kontakt zu den Designer:innen in Kombination ergeben einen unvergesslichen Shoppingausflug.

Mit deinem Kauf unterstützt du keine großen Konzerne sondern junge Labels, Künstler:innen und Designer:innen. Das Gefühl, ein Produkt direkt aus den Händen der Designer:innen zu kaufen und die Geschichte hinter dem Produkt kennenzulernen, ist einzigartig. Damit das Wochenende ganz entspannt beim Bummeln mit Freunden verbracht werden kann und niemand hungrig bleibt, wird auch kulinarisch Einiges geboten sein.

Es ist sicher für jeden etwas dabei: handgemachte Mode, Schmuck, Accessoires, Prints, Keramik, Holzdesign und Möbel warten auf neue Besitzer:innen. Samstag und Sonntag von 11:00 - 19:00 Uhr können in zwei Hallen besondere Einzelstücke und urbane Designs entdeckt werden. Die Palette an hippem, ausgefallenem Handwerkszeug ist riesig und reicht von Kleidern, Taschen, Ketten, Ringen und Kosmetik über Malerei, Lampen, Geschirr, Töpferei bis hin zu Stühlen, Print, und vielem mehr.

Neue Lieblingsstücke entdecken, nach neuen Trends Ausschau halten, sich inspirieren lassen, Geschenke erstehen oder einfach mit Freunden bummeln und Köstlichkeiten für Leib und Seele genießen.

In aller Kürze:

Was? Kunst- und Designmarkt Wann? Samstag 30. April 2022, Sonntag 01. Mail 2022, jeweils von 11-19 Uhr Wo? Quellenstraße 7, 70376 Stuttgart Weitere Informationen www.kunst-designmarkt.at www.facebook.com/kunst.designmarkt www.instagram.com/kunst_designmarkt https://www.facebook.com/events/656304062407100/