Lauffener Weintage 2024

»Die Lauffener Weintage sind im Laufe der Jahre zu einem wichtigen gesellschaftlichen Event in unserer Stadt geworden. Hier können sich Familien, Freunde und Bekannte in geselliger Runde treffen, aber auch wildfremde Menschen bei einem Glas Wein kennenlernen und schöne Stunden gemeinsam verbringen«, sagt Dietrich Rembold, der Vorstandsvorsitzende der Lauffener Weingärtner eG. Am Samstag, 20. April, startet der Festbetrieb um 17 Uhr. Von 20 Uhr an sorgt die Gruppe »ARROWHEAD Classic Rock« für musikalische Unterhaltung. Am Sonntag, 21. April, gehen die Weintage um 11 Uhr weiter. Kinderprogramm mit Jungschar, Tretschlepperfahren und Kinderkarussell sorgen für beste Unterhaltung. Am Montag, 22. April gehört der Nachmittag den Senioren (Beginn 14 Uhr). Um 17 Uhr geht der Festbetrieb weiter. Ab 19 Uhr treten »ARROWHEAD unplugged« auf.

Sa. 20. bis Mo. 22. April, Lauffener Weingärtner eG, Im Brühl 48, Lauffen am Neckar, www.lauffener-wein.de