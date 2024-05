Lebendiger Neckar in Eberbach

Auch in diesem Jahr gibt es über zwei Tage viele Attraktionen rund um, am und auf dem Neckar. An beiden Tagen beste Unterhaltung mit Live-Musik auf der Neckarlauer-Bühne sowie die Ausrichtung der Baden-Württembergischen Meisterschaften im Stand Up Paddeln. Die Bewirtung mit leckeren Speisen und Getränken übernehmen wieder die Reservisten Eberbach. Alle, die gerne Süßes oder Vegetarisches mögen, werden auch auf ihre Kosten kommen, bei Sammy Zimmermann gibt es frischen Langos. Eine Erfrischung bietet das Cafe Viktoria mit Eis, Softeis, Kaffee und Kuchen am Neckarlauer an.

Am Samstagvormittag werden die Baden-Württembergische Stand Up Paddle (SUP) – Meisterschaften mit dem ersten Rennen eröffnet. Ab 10 Uhr finden verschiedene Wettkämpfe auf dem Neckar statt. Die Band »Get Back« spielt von 14-17 Uhr auf der Neckarlauer-Bühne. Zwischen 20-22 Uhr unterhält die »SF. Band Schwarzach« die Besucher. Am Samstagabend ab 22 Uhr wird ein Lichterspiel der besonderen Art auf dem Neckar alle Besucherinnen und Besucher erfreuen. Samstags von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr gibt es die Möglichkeit, Kanu-, Kajak- und Stand Up Paddle- Fahrten unter Anleitung des Kanu-Club Eberbach zu erleben. Ein Kinderkarussell lädt an beiden Tagen Kinder zu einer schönen Fahrt ein. Ebenso können Kinder ihren Spaß auf der Piratenschiff-Hüpfburg erleben. Alle angebotenen Aktivitäten sind kostenlos. Der »­Neckarstrand« soll den Besuchern die Gelegenheit zum Entspannen geben – Urlaubsgefühle werden geweckt! Die Firma Neckartal Gin lädt hier an der Cocktailbar zum Verweilen ein.

Am Sonntag starten die Baden-Württembergischen SUP – Meisterschaften mit einem Rennen »Kurzstrecke Jugend«, des Weiteren wird es ein »Fun Race« für alle geben. Anmeldung hierzu ist unter www.kanuclub-eberbach.de möglich. Zwischen 11-13 Uhr spielt die »Eberbach Ol Stars Band«. Auch sonntags ist für Unterhaltung für die Kinder mit Karussell und Hüpfburg bestens gesorgt. Von 14:00 bis 17:00 Uhr können erneut Kanu, Kajak und Stand Up Paddle Board ausgeliehen werden. Die musikalische Umrahmung übernimmt am Nachmittag von 14:30-17 Uhr »Brassanova«.

Expand Foto: Stadt Eberbach

Lebendiger Neckar

Sa. 15. und So. 16. Juni

Sa. 10 bis 23 Uhr, So. 11 bis 17 Uhr, am Neckarlauer

www.eberbach.de