Lichterzauber in der Wilhelma

Ab dem 15. November lädt der Christmas Garden Stuttgart wieder zu einer magischen Reise auf einem rund zwei Kilometer langen, neu gestalteten Rundweg durch die zauberhaft illuminierte Wilhelma ein und garantiert ein wundervolles winterliches Open-Air-Erlebnis für Groß und Klein.

Es wird ein Fest der Sinne, wenn der Christmas Garden Stuttgart ab Mitte November wieder seine Tore öffnet. Funkelnde Lichtpunkte und mit viel Herzblut inszenierte neue Installationen ziehen die Gäste in ihren Bann und verzaubern mit exklusiv für den Christmas Garden komponierten Soundkreationen. Das einzigartige Konzept der Christmas Garden bleibt seinem hohen Anspruch treu und hat seine Vielschichtigkeit in diesem Jahr noch gesteigert: Der Christmas Garden verspricht ein sinnliches Erlebnis abseits des vorweihnachtlichen Trubels und begeistert das Publikum mit überwältigender audiovisueller Lichtkunst auf höchstem künstlerischem und technischem Niveau. Gleichzeitig bindet der Christmas Garden den Charme der Wilhelma in die Gesamtinszenierung mit ein und setzt passend zur besinnlichen Jahreszeit kreative Impulse zur Reflexion. Im Christmas Garden Stuttgart erwartet das Publikum mit rund 30 Installationen und mit einem nostalgischen Karussell eine enorme Dichte an Attraktionen, die den Besuch zu einer unvergesslichen Erinnerung werden lassen.

Zahlreiche Highlights wie das Arrangement »Folge Deinem Herzen« erwarten die Besucher. Es vereint alles, was für romantische Stimmung sorgt, wenn die prächtige Damaszenerhalle in ergreifendem Rot leuchtet, die Platanen entlang des Wegs rot schimmern und blinkende Herzen verheißungsvoll erstrahlen. Die größte Sensation des Abends ist wohl der Flammende Farbenrausch im neu inszenierten Maurischen Garten mit seinen kunstvoll und aufwändig illuminierten Gewässern. Die Leuchteffekte wechseln mit synchron programmierter Musik, die eigens für dieses Lichtdesign komponiert wurde. Die Gäste des Christmas Garden Stuttgart werden ihren Augen nicht trauen, wenn auf den Wasserfontänen Feuerflammen lodern und die widerstreitenden Elemente miteinander verschmelzen. Auch die Seerosen mit ihrem tanzenden Feuerkern sind eine einzigartige pyrokünstlerische Installation, die exklusiv zum fünfjährigen Jubiläum des Christmas Garden Stuttgart kreiert wurde. Doch nicht nur aufgrund der leuchtenden Highlights, von denen es noch viele mehr zu entdecken gibt, lohnt sich der Besuch im Christmas Garden Stuttgart. Das nostalgische Karussell wird nicht nur Kinderherzen höherschlagen lassen und das gastronomische Angebot von Marché lädt zu einer schmackhaften Pause ein.

Christmas Garden

Mi. 15. November 2023 bis So. 14. Januar 2024, täglich 17 Uhr bis 21.30 Uhr, Wilhelma, Stuttgart,

christmas-garden.de/stuttgart