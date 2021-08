Ludwigsburg feiert beim Electrique Baroque

Endlich wieder zurück: Nach einem Jahr Pause findet am 4. September im Ehrenhof des Ludwigsburger Residenzschlosses das Festival für elektronische Musik „Electrique Baroque“ statt. Die Besetzung von Electrique Baroque könnte nicht hochkarätiger sein. Fritz Kalkbrenner steht im Zentrum einer ganzen Reihe bekannter Artists, die im Schlosshof auftreten. Das Festival versteht sich als eine emotionale Inszenierung des Themas Barock in Verbindung mit elektronischer Musik.

Fritz Kalkbrenner als Top Act des Abends

Fritz Kalkbrenner tritt weltweit bei den berühmtesten und größten Festivals auf. Dass der aus Berlin stammende Musiker am 4. September in Ludwigsburg gastiert, elektrisiert nicht nur die Insider der elektronischen Musikszene. Fritz Kalkbrenner ist ebenso wie sein Bruder Paul ein international renommierter Musiker und Produzent im Bereich der elektronischen Tanzmusik und seine Alben finden sich in großer Regelmäßigkeit in den Charts.

Spektakuläres Line up beim Festival

Das Line up von Electrique Baroque präsentiert weitere namhafte Größen der elektronischen Musikszene: Mit dabei sind in diesem Jahr: ÂME, Booka Shade (Live), Butch, DJ Koze, Dominik Eulberg, Dubfire, E-Punk, Ellen Allien, Extrawelt (live), Format:B, Henrik Schwarz, Karotte, Luciano, Luna City Express, Marcel Dettmann, Marius Lehnert, Marco Carola, Milyano, Monika Kruse, Moonbootica, Robag Wruhme, Seitter², Solee (live), Stephan Bodzin (live), Vamos Art.

Corona-bedingt und unter Einhaltung der 3G-Regeln finden bis zu 5.000 Gästen im Hof des Residenzschlosses Platz, das damit am 4. September erneut zu einem neuen Brennpunkt der elektronischen Tanzmusik werden soll. Auf dem Festivalgelände wird es ein eigenes Testzentrum geben, so dass die Besucher sich bequem vor Ort testen lassen können.

Alle Infos und Tickets unter: https://www.electrique-baroque.de/#tickets