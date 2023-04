Ludwigsburger Pferdemarkt

»Das Glück dieser Erde... « - finden die Besucher beim Ludwigsburger Pferdemarkt mit spannenden Prämierungen, einem atemberaubenden Showprogramm und noch vielem mehr. Und nicht nur Pferde gibt es hier zu entdecken: das Ludwigsburger Dackelrennen ist spektakulär und putzig zugleich und auf dem riesigen Krämermarkt findet sich auch immer etwas, was man schon immer gebraucht hat.

Das absolute Highlight des Ludwigsburger Pferdemarkts ist der historische Festumzug, der seit vier Jahren zum ersten Mal wieder durch die Innenstadt zieht. Bestaunt herausgeputzte Pferde, beeindruckende Gespanne und fantasievoll gestaltete Kutschen, die Ludwigsburgs Stadtgeschichte in faszinierender Art und Weise zum Leben erwecken.

Darüber hinaus gibt es den Laufsteg für Vierbeiner beim Ludwigsburger Pferdemarkt. Fachkundige Preisrichter begutachten und prämieren die Pferde in zahlreichen Kategorien, vom Shetlandpony bis zum eindrucksvollen Kaltblut. Beim begeisternden Pferdeshowprogramm zeigen Pferde und Reiter ihr ganzes Können. Ein besonderes Highlight auch in diesem Jahr ist das Ludwigsburger Dackelrennen im Rahmen des Pferdemarkts. Neu im Programm ist der neue Trendsport aus Finnland das Hobby-Horsing. In verschiedenen Disziplinen, wie Dressur oder Springreiten, gehen die Reiterinnen und Reiter an den Start. Dabei werden spezielle Hobbyhorses – bei uns auch Steckenpferd genannt – verwendet. Für alle, die diese Trendsportart ausprobieren möchten, gibt es auch einen kleinen Hobbyhorse-Verleih vor Ort. Beim Shetty-Turnier zeigen Kinder und Erwachsene in verschiedenen Prüfungen, was in ihnen und ihren Ponys steckt.

Ein weiterer Anziehungspunkt sind die Greifvogel-Vorführungen und das Mittelalter-Zelt der Garuda-Falknerei. Parallel lockt ein Vergnügungspark mit Karussells, Autoskooter und anderen Attraktionen.

Ludwigsburger Pferdemarkt, Fr. 19. bis So. 21. Mai, Bärenwiese und andere Locations, Ludwigsburg

www.ludwigsburg.de