Märchenhaftes Calw

Der Calwer Marktplatz mit seiner historischen Kulisse ist einer der herrlichsten Plätze, um sich auf die Adventszeit einzustimmen. Wenn das Fachwerkensemble im romantischen Licht erstrahlt und der Duft von Glühwein und gebrannte Mandeln durch die Altstadt weht, wird der Bummel entlang der weihnachtlich geschmückten Häuschen zu einem besonderen Erlebnis. Rund 75 Stände werden auf dem Marktplatz und in den umliegenden Gassen aufgebaut und liebevoll dekoriert. Dort warten Waren wie Holzfiguren, Alpakafelle oder Selbstgebasteltes. Für die entsprechende Kulinarik sorgen Bratwurst, Langos, Crêpes, Pizza, Teigtaschen und natürlich Glühwein, Tee und andere Leckereien. An verschiedenen Orten spielt Musik auf. Und auch für die Kinder gibt es mit Karussell, Eisenbahn, Engelspost und dem Besuch des Nikolauses viel Unterhaltung.

Weihnachtsmarkt Calw, Do. 24. bis So. 27. November, Do. 15 bis 21 Uhr, Fr. & Sa. 11 bis 21 Uhr, So. 11 bis 19 Uhr, Innenstadt Calw, www.calw.de/weihnachtsmarkt