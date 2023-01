Magische Momente mit Alpakas

Ein tierisches Erlebnis für die ganze Familie findet am 25. und 26. Februar in der Arena Hohenlohe in Ilshofen statt. Eine »magische Welt der Alpakas« präsentiert sich mit über 300 Tieren aus ganz Deutschland. Diese versammeln sich auf der Alpaka Schau Süd zum Wettbewerb des besten Alpaka 2023, bewertet werden die Alpakas von Jenny Jackson aus Australien. Vielerlei Produkte der Alpakas von Socken über Schals und weiterer Strickbekleidung bis hin zum Steppbett mit Alpakafüllung, Alpakaseifen und Kunstgewerbe kann auf dem Markt der Alpaka Schau Süd käuflich erworben werden. Ein Gewinnspiel mit Woll-Produkten von Alpakas, Vorträge, Filme, Kettcar fahren und kostenloses Kamelreiten für alle Kinder am Sonntag sowie Essen und Trinken im Arena Restaurant sind weitere Höhepunkte auf der Alpaka Schau Süd.

Alpaka Schau Süd, Sa. 25. und So. 26. Februar, Sa. 10 bis 17 Uhr, So. 11 bis 17 Uhr, Arena Hohenlohe, Ilshofen, www.alpaka-schau.de