Maientag in Nürtingen

Der Maientag im Juni? Der Monat Mai hat nichts mit dem Maientag zu tun, wie man aus der Geschichte weiß, hieß es früher: »Lass uns in die Maien gehen!« – also in den Frühling! Vom 7. bis 10. Juni wird gefeiert, getanzt und gelacht – der Nürtinger Maientag ist das traditionelle Fest der Schulen und der Nürtinger »Nationalfeiertag« schlechthin. 1602 erstmals nachzuweisen, gehört der Nürtinger Maientag zu den ältesten Kinder- und Heimatfesten in Südwestdeutschland und ist aktuell mit einem Antrag auf Anerkennung als »immaterielles Weltkulturerbe« im Verband mit anderen Kommunen unterwegs.

Mit dem traditionellen Mai-Singen der Grundschulen am Freitag, 7. Juni um 18 Uhr im Hof der Stadthalle K3N wird der offizielle und feierliche Auftakt des Festwochenendes getan, im Anschluss daran stellt der Nürtinger Oberbürgermeister unter Beweis, wie viele Schläge er für den Fassanstich auf dem Festplatz bei den Plätschwiesen mit dem eigens dafür gebrauten Maientagsbier der Kaiserbrauerei Geislingen benötigt. Der extra große Biergarten und der bunte Rummelplatz mit fantastischen Fahrgeschäften, wie z.B. dem Kettenflieger »Around the World XXL« mit seinen insgesamt 80 Metern Höhe, sorgt sowohl für das leibliche Wohl als auch für einen gehörigen Adrenalinschub.

Die eigentlichen Höhepunkte des Maientages sind aber samstags, 8. Juni, um 7 Uhr das »Wecken in den Straßen« durch die Trommler des Jugendspielmannszugs, der bunte und fröhliche Festzug in der Innenstadt ab 10 Uhr mit seinen traditionellen Elementen, der »Brotübergabe« der Landjugend am Rathaus an Herrn Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich »auf, dass in unserer Stadt immer Brot sei«, den Turmbläsern auf dem Stadtkirchturm, der Herolde u.v.m. Über 1500 Mitwirkende feiern miteinander dieses Nürtinger Großereignis. Natürlich werden Traditionen auch auf der Festwiese hochgehalten: Bändertanz der Landjugend und Tänze ausländischer Gruppen, Wettspiele an den Kletterbäumen und lustige Staffeln gehören zum Maientag wie die obligatorische berühmte »Rote Wurst« auf der Festwiese des Sportvereins TSV Oberensingen. In diesem Jahr ist auch musikalisch einiges geboten, die attraktive Bühne gibt Platz für lokale Bandgrößen wie die Stimmungsmacher »Die Lausbuba« am Freitag, »alles roger« aus dem Neuffener Tal am Samstag und für die Kultband »H-Rocks« am Montag zur After-Work-Party. Der Sonntag, 9. Juni, startet um 10 Uhr mit dem ökumenischen Gottesdienst der ACK Nürtingen, anschließendem Frühschoppenkonzert mit der Trachtenkapelle Reudern, Weißwurst und süffigen Getränken. Nachmittags unterhält Klaus Wäspy mit seiner Handharmonika sein Fan-Publikum. Montags ab 14 Uhr ist Familientag mit ermäßigten Preisen an allen Geschäften und die Nürtinger Senioren feiern »ihren« Seniorenmaientag. Ein buntes Unterhaltungsprogramm samt Einladung zu Kaffee und Kuchen sind hierbei obligatorisch.

In diesem Jahr gibt es einen eigens eingerichteten Seniorentransfer nach Fahrplan an den bekannten Bushaltestellen. Übrigens bietet das Stadtmarketing noch einen besonderen Service: die ÖPNV-Freifahrt von Freitag, 7. Juni bis Sonntag, 9. Juni – von Freitag, 0 Uhr bis 2 Uhr am Montagmorgen im Stadtgebiet Nürtingen und Freifahrt mit der Tälesbahn. Zudem fährt an allen Tagen auch wieder das beliebte Maientags-Bimmel-Bähnle mit dem gutgelaunten Lokführer Karl Thaldorf ab dem Busbahnhof mit Haltestelle in der Mühlstraße in Richtung Festplatz und zurück.

× Erweitern Foto: Stadt Nürtingen

Nürtinger Maientag

Fr. 7. bis Mo. 10. Juni, Nürtinger Innenstadt und Festplatz, alle Infos:

nuertingen.de/maientag