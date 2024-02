Matthias-Krämermarkt mit Genießermeile in Künzelsau

Der erste traditionelle Krämermarkt im Jahr in Künzelsau findet am Montag, 26. Februar 2024 statt. Mehr als hundert Markthändler bieten von 8.30 bis 18 Uhr ihr buntes Warensortiment an. Dieses reicht von Bekleidung, Schmuck und Spielsachen, über Gewürze und Haushaltswaren, bis hin zur obligatorischen Marktwurst – für jeden ist etwas dabei. Die Genießermeile am Unteren Markt öffnet von 10 bis 18 Uhr und bereichert mit einem vielfältigen Essens- und Getränkeangebot den Krämermarkt. Den Nachmittag und Abend können Besuchende bei Live-Musik von den AcoustasoniXs ausklingen lassen. Von 14 bis 18 Uhr präsentiert die Schwäbisch Haller Unplugged-Formation eine tolle Mischung von bekannten Hits und nicht so bekannten Perlen der Musikgeschichte. Dabei bemühen sich die Bandmitglieder, die gespielten Songs mit einer eigenen Note zu versehen, sodass sie zum außergewöhnlichen, klanglichen Erlebnis werden und Freunde handgemachter Musik voll auf ihre Kosten kommen. Verkehrsregelungen: Die Hauptstraße und der Obere Bach sind am Montag, 26. Februar 2024 gesperrt, außerdem die Stuttgarter Straße ab der Alleekreuzung und die Komburgstraße. In der Stuttgarter Straße ist die Zufahrt zur Rathaustiefgarage frei. Auch die Komburgstraße ist für Anlieger aus Richtung Morsbach befahrbar. In der Stettenstraße und in der Keltergasse besteht absolutes Halteverbot. Die Stadtverwaltung bittet dringend darum, dieses einzuhalten, damit der Durchgangsverkehr nicht behindert wird. Die Bushaltestelle »Bären« wird in die Austraße verlegt.

Mo. 26. Februar, 8.30 bis 18 Uhr, Künzelsau, www.kuenzelsau.de