Muswiese in Rot am See-Musdorf

»Sou, bisch a weng doa?« Diese Hohenlohische Frage steht für die Muswiese wie keine andere Begrüßung. Die Muswiese findet in dem 70-Seelen-Weiler Musdorf statt und ist das Aushängeschild der Gemeinde Rot am See. Sie zieht mit ihrem einzigartigen Ambiente aus Brauchtum und modernem Zeitgeist alljährlich, an fünf Tagen im Oktober, rund 250.000 Besucher an. Mit ihren 280 Marktständen, den 200 Ausstellern in der gewerblichen und landwirtschaftlichen Ausstellung und dem kleinen, aber feinen Vergnügungspark, gilt sie als eines der größten Freiluftkaufhäuser Süddeutschlands. Neben der Jungviehprämierung, dem Historischen Metzgertanz und der Mittelstandskundgebung gibt es am letzten Tag ein Brillantfeuerwerk. Auf der Muswiese haben fast alle Bauern des Weilers Schankrecht und bewirten die Gäste mit Gerichten aus eigener Schlachtung.

Sa. 7. bis Do. 12. Oktober, Montag ist Ruhetag, Musdorf, Rot am See

www.muswiese.com