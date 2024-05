In der historischen Altstadt und dem angrenzenden Garten an der Stadtmauer laden die Gartenmesse und die Keramika ein. Ein zusätzliches Einkaufserlebnis bieten der Wochenmarkt am Samstag und der Bauernmarkt am Sonntag. Seit über einem Jahrzehnt präsentiert die Messe alles rund um Garten und Pflanze. Bei der Keramika präsentieren kleine Töpferwerkstätten vielfältige Tonkunst wie Gartenkeramik, handgefertigte Kleinserien und künstlerische Einzelstücke. Durch sein besonderes Flair ist der Wochenmarkt ein beliebter Treffpunkt. Beim Bauernmarkt präsentieren ausgewählte, regionale Erzeuger verschiedenste Produkte aus eigener Herstellung. Neue Ideen für den Garten, Blütenzauber, Stauden, Accessoires, Kunsthandwerk und Keramik, Live-Musik sowie kulinarische Köstlichkeiten – an diesem Wochenende kann man schauen, schlendern und genießen. Die Veranstalter legen viel Wert auf Individuelles, Originelles und Qualitätsvolles aus der Region. Das zeigt sich nicht nur in den Warenauslagen der Aussteller, sondern auch beim Rahmenprogramm: handgemachte Musik, den bezaubernden Walkact Fairytales mit dem Feen Duo, das Stadtmaskottchen Nagoldi, Flora & Florentinchen, die Samentütchen verteilen - alles ein echtes Erlebnis. Vor allem Kinder können bei den unterschiedlichen Mitmachaktionen viel erleben. Zusammen mit den Stadtgärtnern werden selbstgestaltete Tontöpfchen bepflanzt und beim Kinderbasteln haben sie die Möglichkeit, verschiedene 3D-Figuren zu gestalten. In der Weidenwerkstatt können geflochtene Schiffchen und Weidenwichtel gebastelt werden. Am Sonntag gibt es die beliebten Vorträge mit Tipps rund um das Gärtnern. Nach den Vorträgen gibt es wieder die Möglichkeit Fragen zu stellen.

Nagolder Gartenmesse und Keramika mit Wochen- und Bauernmarkt, Sa. 11. Mai, 8 bis 18 Uhr, So. 12. Mai, 10 bis 17 Uhr, Nagolder Innenstadt, Eintritt frei, weitere Informationen unter www.nagold.de/gartenmesse