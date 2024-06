Neckarsulm: Donnerstags in die City (ab 25. Juli)

Das große Sommer-Open-Air-Spektakel auf dem Marktplatz. Seit vielen Jahren ist die Konzertreihe »Donnerstags in die City« nun schon ein kultiger Publikumsmagnet und lockt tausende Besucher aus Neckarsulm und der Region in die Neckarsulmer Innenstadt. An vier Donnerstagen im Juli und August verwandeln hervorragende Bands und Gastronomen den Marktplatz in eine große Event-Location. Unterschiedlichste Musikstile für alle Generationen erzeugen beste Partystimmung. Die ortsansässigen Gastronomen sorgen mit Speisen und Getränken dafür, dass »Donnerstags in die City« zu einem unschlagbaren Gesamtpaket aus Musik, Unterhaltung und Gemeinschaftserlebnis wird.

Auch in diesem Jahr sind alle Musikfans recht herzlich zu den kostenfreien Konzerten eingeladen. Sie sind seit 30 Jahren auf Tour und seit langem zählen sie zur Spitze in der internationalen Blues- & Boogie - Szene: das ist die Boogie Connection. Mit über 1500 Konzerten, darunter Auftritten bei nahezu allen bedeutenden Jazzfestivals in Deutschland und im europäischen Ausland gehören sie zu den erfolgreichsten Bands, die Freiburg je hervorgebracht hat. Die Band Risk startet durch mit hochkarätigen Gästen, mit einem Feuerwerk der besten Classic Rock-Hymnen, die nicht nur einfach gecovert, sondern mit ihrem ganz eigenen Charme interpretiert und zelebriert werden. Die Night Live Band liebt und lebt die Musik – das spürt man! Erst dann, wenn das Publikum tanzt und in Ekstase verfällt, sind sie zufrieden. Und nicht zuletzt: Wenn Posaune auf tanzbare Grooves und Akkordeon auf Gitarren-Riffs trifft, wenn sechs Musiker aus dem wilden Süden Deutschlands und sechs Musikstile aus der ganzen Welt aufeinandertreffen, brennt bei Allgäu Power die Luft.

Expand Foto: Dani Notz

Expand Foto: Martin Müller

Der Eintritt ist an allen Donnerstagen frei.

Programm:

Do. 25. Juli , 19 Uhr Boogie Connection

Do. 1. August , 19 Uhr Risk

Do. 8. August , 19 Uhr The Night Live Band

Do. 15. August, 19 Uhr Allgäu Power

Donnerstags in die City

Do. 25. Juli bis Do. 15. August, immer 19 Uhr, Marktplatz Neckarsulm

www.hierspieltdiemusik.info