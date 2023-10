Nürtinger Weihnachtsmarkt 2023

Wie jedes Jahr im Dezember, wenn sich die vorweihnachtliche Stimmung über die Stadt legt, lädt Nürtingen Besucher aus Nah und Fern ein, um die zauberhafte Atmosphäre des Weihnachtsdorfs rund um die Stadtkirche St. Laurentius und in der malerischen Altstadt zu genießen. Vom 8. bis zum 17. Dezember öffnen sich die Tore zu einem der traditionsreichsten Weihnachtsmärkte in der Region.

Mit 32 festlich geschmückten Weihnachtshütten bietet der Nürtinger Weihnachtsmarkt eine breitgefächerte Fülle an handgefertigten Geschenken, kulinarischen Köstlichkeiten und weihnachtlichen Leckereien, die zum entspannten Bummeln und Genießen verführen. Die Besucher tauchen ein in eine märchenhafte Welt voller Lichterglanz und besinnlicher, familiärer Stimmung im Herzen der Nürtinger Altstadt.

Das diesjährige, weihnachtliche Rahmenprogramm bietet gute Unterhaltung für Jung und Alt. Von den »Turmbläsern der Stadtkapelle« über die faszinierende »Modelleisenbahnausstellung« bis hin zum mitreißenden »Jazz-Frühschoppen« - hier ist für

jeden Geschmack etwas geboten. Der Nürtinger Nikolaus wird höchstpersönlich den Markt besuchen, um den kleinen Besucherinnen und Besuchern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. In der Stadtkirche erwarten die Besucher »Weihnachtskrippen aus aller Welt«, die Einblicke in verschiedene Kulturen ermöglichen. Die Turmwächter haben an beiden Wochenenden den Kirchturm geöffnet: nach 189 Stufen ist ein fantastischer Ausblick samt Unterhaltung in den Turmzimmern die verdiente Belohnung.

Für alle kreativen Köpfe sind weihnachtliche Mitmachangebote wie zum Beispiel Stadtführungen, Geschenkeanhänger- und Lebkuchensternebasteln im Angebot. Ein weiteres Highlight ist der »Christmas-Selfie-Fotopoint« im Bühnenhaus – ein unvergessliches Bild ist garantiert! Allerhand christnächtliche Konzerte und musikalische Darbietungen umrahmen die festliche Stimmung auf dem Platz.

Wie jedes Jahr am dritten Adventswochenende, in diesem Jahr also am 16. und 17. Dezember, liegt über der Nürtinger Altstadt ein ganz besonderer Weihnachtszauber. Auf dem nordisch geprägten Adventsmarkt reihen sich die liebevoll geschmückten Stände mit ihren kunsthandwerklichen Angeboten und erstrahlen in vollem Licht durch hunderte Kerzen. Bei Einbruch der Dämmerung, ab ca. 17 Uhr, zieht die schwedische Lichterkönigin Lucia mit ihrem Gefolge durch die schmalen Altstadtgassen. Begleitet wird der Zug vom Julbock, der an die Kinder Lussekatter, das schwedische Traditionsgebäck, verteilt. Und immer wieder kann es sein, dass die Trollfamilie unterwegs ist. Wie bereits im vergangenen Dezember führt dieser wunderbare Markt bis hinein in den historischen Innenhof der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU).

Die Nürtinger Weihnacht ist ein Erlebnis für die ganze Familie: egal, ob man die kulinarischen Köstlichkeiten genießen, die Handwerkskunst bewundern oder einfach nur die festliche Atmosphäre auf sich wirken lassen möchte – ein Ereignis für alle Sinne!

Nürtinger Weihnachtsmarkt,

8. bis 17. Dezember, täglich 11 bis 20 Uhr, Fr. & Sa. 11 bis 21 Uhr, Innenstadt , Nürtingen,

www.nuertingen.de/weihnachtsmarkt