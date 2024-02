Ostermarkt & Food Days Eberbach

Die Stadt, die Eberbacher -Werbegemeinschaft und der Lions-Club Eberbach präsentieren ein Wochenende mit Kunsthandwerk, einem sonntäglichen Einkaufserlebnis, Handwerker-, EBike- und Autoausstellung sowie ein kulinarisches und musikalisches Rahmenprogramm.

Das Wochenende vom 08. bis 10. März 2024 sollte keiner verpassen. Ab Freitagnachmittag (17 Uhr) finden die Food-Days in Eberbach statt. Auf dem Neuen Markt reihen sich Foodtrucks und Trailer aneinander. Die Vielfalt unterschiedlichster Esskulturen dieser Welt spiegelt sich in ihren Gerichten wieder: Von süßen Verführungen über deftige Burger ist alles vertreten. Begleitet wird das Event von Live-Musik und einem bunten Rahmenprogramm.

Am Samstag und Sonntag ab 10 Uhr öffnet der traditionelle Ostermarkt – unter dem Motto »Mit neuen Ideen in den Frühling« – des Lions-Club Eberbach seine Pforten. Bewährte und neue Aussteller präsentieren in der Eberbacher Stadthalle kreatives Kunsthandwerk auf über 1000 qm Ausstellungsfläche. Nahezu 60 Aussteller, davon einige Neue, haben ihre Schatztruhen geöffnet und sorgen für Abwechslung und neuen Schwung. Jeweils bis 17 Uhr können die Besucher die Ausstellung besuchen. Natürlich bietet der Serviceclub auch wieder die beliebte Kaffee-Ecke zum Verweilen und Ausruhen an. Dort gibt es Getränke, kleine Snacks, Kaffee und leckeren Kuchen.

Zum verkaufsoffenen Sonntag lädt von 12:30 bis 17:30 Uhr die Eberbacher Werbegemeinschaft ein. Produkte passend zur Jahreszeit werden von den Händlern in und vor ihren Geschäften und an Ausstellungsständen angeboten. Beim Büro Ries findet man die »Osterhasen-Mal-Fabrik«. Ganz Kreative haben die Möglichkeit, beim Event »Eberbach näht« teilzunehmen, weitere Information dazu gibt es unter www.stoff-versand.de. Bei nara Moden erleben Besucher am Sonntag zwei live Mode-Präsentationen zum Saisonstart. Ebenso präsentieren sich ortsansässige Autohäuser und Handwerker an diesem Tag in der Eberbacher Innenstadt. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Vorstellung von E-Bikes bekannter Marken.

Food Days (Innenstadt)

Fr. 8. bis So. 10. März

Fr. 17-21 Uhr, Sa. 12-21 Uhr, So. 11-18 Uhr

Ostermarkt (Stadthalle)

Sa. 9. und So. 10. März, 10 bis 17 Uhr

Verkaufsoffener Sonntag

So. 10. März, 12:30 bis 17:30 Uhr

www.eberbach.de