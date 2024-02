Ostern in Rothenburg ob der Tauber

Eine Woche vor Ostern werden in Rothenburg ob der Tauber die Osterbrunnen geschmückt. Zahlreiche Ehrenamtliche kümmern sich darum. Rund um die Ostertage bietet das RothenburgMuseum ein breites Programm: Am 28. März startet um 15 Uhr die Osterführung für Erwachsene im einstigen Dominikanerinnenkloster (Preis: 5 Euro, Anmeldung unter museum@rothenburg.de), am 24. und 30. März geht es ab 15 Uhr durch die Ausstellung »Heiner Krasser«. Am 31. März erklärt Luise Limburg vom Freundeskreis des Museums ab 14 Uhr die Judaika-Ausstellung im Museum. Für Kinder geht es schon am 23. März mit der Nonne Sabine ab 14 Uhr durch das Museum, im Anschluss werden Osterhasen bemalt (2 Euro pro Kind). Am 30. März finden sich die Teilnehmer ab 10.30 Uhr zum Osterrätsel ein (Voranmeldung jeweils bitte unter ­museum@rothenburg.de).

Wer sich an Ostern gern draußen bewegt, der ist bei der Wanderung zum Osterfeuer am Sonntag, 31. März, genau richtig. Harald Krasser startet um 20 Uhr am Marktplatz gen Hohenloher Ebene. Die Strecke über die Himmelsleiter führt auf die Reutsächser Steige. Die Teilnahme ist kostenfrei. Zu den Rothenburger Brunnen geht die Führung am 27. März, 29. März, 2. April und 5. April jeweils um 14 Uhr (8 Euro) ab dem Treffpunkt am Rathauseingang. Neben den täglichen Gottesdiensten in den Kirchen Rothenburgs oder dem Orgelkonzert zum Karfreitag in St. Jakob (29. März, ab 17 Uhr) gibt es an Ostern noch folgende Aktivitäten: Bei allegra Schokolade meldet man sich zum Gießen des eigenen Schoko-Osterhasen an: info@allegra-schokolade.de. Am Ostersonntag bittet das Team der Bar Mucho Amor ab 15 Uhr zum Cocktail-Kurs mit frühlingshaften Zutaten. Die Anmeldung erfolgt unter der Mailadresse info@mucho-amor.com oder 0172 46 00 528 (40 Euro pro Person).