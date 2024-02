Pferdemarkt-Spektakel in Bad Mergentheim

Der traditionelle Pferdemarkt vereint in einem bunten Festzug wieder Reiterinnen und Reiter, historische Ensembles als Fußgruppen, prachtvolle Kutschen sowie neben Pferden auch Ponys, Hunde, Esel oder Ziegen. Im vergangenen Jahr waren es weit über 100 Tiere – und auch Ritter und Wikinger waren dabei. Für Musik im Zug sorgen verschiedene Kapellen. Der Pferdemarkt wird wie gewohnt zusammen mit einem vielfältigen Krämermarkt in der Innenstadt sowie mit dem verkaufsoffenen Sonntag stattfinden. Damit lädt die Kurstadt auch nach Abschluss des Festumzuges noch zum Bummeln und Verweilen ein. Der Pferdemarkt-Festumzug findet ab 13 Uhr statt, Krämermarkt und Flohmarkt von 11 bis 18 Uhr. Parkmöglichkeiten gibt es in der Herrenwiesenstraße sowie in den Parkhäusern »Altstadt Schloss« (Oberer Graben) und Bahnhof (Zaisenmühlstraße). Wer die Pferdebesitzer vor dem Start auf dem Volksfestplatz treffen möchte, findet im Bereich der Arkaustraße ausgeschilderte Parkmöglichkeiten. Der genaue Streckenverlauf sowie ein laufend aktualisierter Überblick über alle angemeldeten Umzugsgruppen ist rechtzeitig vor der Veranstaltung auf www.bad-mergentheim.de zu finden. Einen Pferdemarkt gab es in Bad Mergentheim schon im 14. Jahrhundert, noch bevor die Stadt von 1525 bis 1809 als Residenz des Deutschen Ordens eine erste Blütezeit erlebte. Seit der Quellen-Entdeckung durch den Schäfer Franz Gehrig im Herbst des Jahres 1826 hat sich Bad Mergentheim zu ­einem der bedeutendsten Kur- und Heilbäder Baden-Württembergs entwickelt. Mit den Pferdemärkten vergangener Jahrhunderte, auf denen noch lebhafter Handel mit den Tieren stattfand, hat der heutige Festumzug nur noch wenig zu tun. Immerhin erinnert der Name »Pferdemarkt« an die lange Tradition des Handelsmarktes, die älteren Bürgern der Stadt noch als Kindheitserinnerung lebhaft vor Augen ist. Die Neuausrichtung als Umzug mit Reitern, Kutschen und Gespannen – dazu Musikkapellen und weiteren Gruppen wie zum Beispiel einer Hundestaffel ist erst Ende des 20. Jahrhunderts entwickelt worden.

Der Bad Mergentheimer Pferdemarkt existiert bereits seit dem 14. Jahrhundert. Ursprünglich wurde tatsächlich mit Tieren gehandelt, inzwischen steht der Festumzug im Fokus.

11 bis 18 Uhr: Krämermarkt und Flohmarkt

13 Uhr: Pferdemarkt Festumzug

So. 3. März, Innenstadt Bad Mergentheim

www.bad-mergentheim.de