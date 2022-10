Am 9. Oktober 2022 - in traditionellem Anklang an das Erntedankfest - veranstaltet Stadtmarketing Plochingen e.V. wieder einen Herbst- und Bauernmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag und vielen weiteren Aktionen. Ab 13 Uhr werden die Türen der Plochinger Einzelhändler für Ihre Kunden und alle Besucher aus Nah und Fern geöffnet.

Die Plochinger Fußgängerzone verwandelt sich wieder in eine bunte Marktmeile mit etlichen Highlights. Hier bieten die lokalen Einzelhändler gemeinsam mit externen Marktteilnehmern viele Waren und Aktionen an.

Herbstmarkt Auf dem Herbstmarkt in der Innenstadt finden Jung und Alt allerlei Schönes, Herbstliches, Interessantes und Dekoratives präsentiert und liebevoll angeboten von Kunsthandwerkern, Hobbybastlern, Schulen, Vereine und Kindergärten. Auch das kulinarische Angebot kommt an diesem Tag nicht zu kurz. Neben der lokalen Plochinger Gastronomie wird an Bewirtungsständen in der Fußgängerzone vielerlei angeboten. Hier ist mit Sicherheit für jeden Geschmack etwas dabei: von Gegrilltem und Schwäbischem bis hin zu Waffeln und Crêpes finden die Besucher eine vielfältige Auswahl auf dem Herbstmarkt.

Marktplatz

Der Musikverein Stadtkapelle Plochingen e.V. unterhält auf dem Marktplatz von 13:30 bis 14:30 Uhr mit einem Platzkonzert. Im Anschluss wird es eine kleine Siegerehrung der Plochinger Fahrrad-Aktion 2022 geben. Einzelhändler, Schulen und Vereine haben in den letzten Monaten viele bunte Fahrräder gestaltet, die den Sommer über in der Plochinger Innenstadt bestaunt werden konnten. Bis Anfang Oktober kann noch für das schönste Fahrrad abgestimmt werden; die Preise werden feierlich zum Plochinger Herbst an die Verantwortlichen der schönsten Fahrräder überreicht.

6. Fairtrade-Markt

Seit 2016 darf sich die Stadt Plochingen Fairtrade-Town nennen. In diesem Jahr findet bereits der sechste Fairtrade- und Bio-Markt zum Plochinger Herbst statt. Vor sowie im Obergeschoss des Alten Rathauses am Marktplatz können Sie sich über den fairen und kontrollierten Handel informieren und Produkte erwerben.

Flohmarkt

Auf dem Flohmarkt, welcher sich durch die Berg- und Urbanstraße bis hin zur Zehntgasse zieht, findet man mit Garantie viele Kuriositäten und die liebsten, schönsten und kitschigsten Stücke. Anmeldungen zum Flohmarkt richten Sie bitte direkt an die nmv-Marktagentur über deren Homepage: www.nmv-marktagentur.de (Formular in der Veranstaltungsbeschreibung Plochingen) oder telefonisch unter: 07025-840004.

Das „Kreissparkassenzügle“ verbindet auch in diesem Jahr wieder das Stadtmarketing-Mitglied HolzLand Metzger in der Fabrikstraße mit der Innenstadt. Da die Parkmöglichkeiten in der Innenstadt begrenzt sind, empfehlen wir auch dort zu parken und dann mit dem „Zügle“ in die Stadtmitte fahren.

Kulturpark Dettinger

Im Kulturpark Dettinger wird es ebenfalls eine Haltestelle des Zügles geben. Im Park bieten die Harmonikafreunde eine Gelegenheit zum Verweilen bei Getränken, Kaffee und Kuchen - auch musikalisch wird mit Akkordeonmusik für eine gute Unterhaltung gesorgt.

Weitere Aktionen

Körner - Zigarren, Mode und Geschenke: Bewirtung im Gewölbekeller + geöffneter Laden Hörgeräte Langer: kostenloser Hörtest

Om-Na-Mo: Massagen zum Angebotspreis (nach Terminvereinbarung)

weitere geöffnete Geschäfte: Actioncamper GmbH, Altes Fuhrmannshaus, Autohaus Kuhn, Black Falcons, Blumen Binder, EineWelt-Laden Plochingen, Grüner Baum, MforMen & MaDame, Osiandersche Buchhandlung, PlochingenInfo

Kinderattraktionen:

Schauschmieden vor der Ottilienkapelle

Ausprobieren von Sport- und Spielgeräten der Firma Decathlon in der Marktstraße

Parkplätze

Tiefgarage Marktplatz (P1), Parkplatz Gymnasium (P6), der öffentliche Schotterparkplatz in der Eisenbahnstraße und weitere Parkmöglichkeiten zum Beispiel im Parkhaus am Bahnhof oder in der Fabrikstraße. Von dort aus kann man mit dem Shuttle-Zügle vom HolzLand Metzger in die Innenstadt fahren.

Öffentliche Toiletten finden Sie hinter der PlochingenInfo, im Treff am Markt und auf Nachfrage in den Gaststätten.

Bitte beachten Sie die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Corona-Regeln!

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Alle teilnehmenden Geschäfte, Gastronomen und Marktteilnehmenden freuen sich auf Ihr zahlreiches Kommen. Nähere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.stadtmarketing-plochingen.de oder www.mein-plochingen.de. Änderungen behalten wir uns vor!