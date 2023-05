QuerFeldWein in Erlenbach

Einmal jährlich im Mai ist der Erlenbach Kayberg das Ziel für Wein-Genuss-Wanderer. An sieben Genuss-Stationen erwarten den Wanderer je ein Weingut, ein kulinarisches Angebot und ein Musikprogramm. Ausgehend vom Startpunkt an der Gemeindeverwaltung Erlenbach in der Klingen-­straße geht es durch die Rebzeilen hinaus in die Landschaft und den Kayberg hinauf. Dabei eröffnen sich fantastische Ausblicke über das Weinsberger Tal. Entlang der ca. 5 km langen Route durch die Weinberge unterhalb des Kaybergs probiert man aus einer Auswahl von 80 Weinen der Erlenbacher Weingüter und lässt sich kulinarische Köstlichkeiten schmecken. Am Sonntag unterhalten Musikgruppen der Musikschule Unterer Neckar die Wanderer. Wem der Weg zu weit wird oder die Höhenmeter zu viel, der kann sich auch bequem mit dem Bürgerbus-Shuttle von Station zu Station chauffieren lassen. Die Veranstaltung ist über die Regionalbuslinie 692 ab Bahnhof Weinsberg (S-Bahnanschluss) oder die Regionalbuslinie 631 ab Bahnhof Heilbronn zu erreichen - Ausstieg Haltestelle Sulmtalhalle Erlenbach.

Diese Weingüter präsentieren am Kayberg ihre edlen Tropfen: Weingut Klaus Keicher, Weingut Martin Schropp, Weingut Haberkern, Weingut Schönbrunn, Weingut Klaus Haberkern, Genossenschaftskellerei Heilbronn eG, Weingut Leiss, die Binswengerter sowie das Weinkollegium Weinsberger Tal.

Sa. 6. und So. 7. Mai, Kayberg Erlenbach,

Sa. 16 bis 23 Uhr,

So. 11 bis 18 Uhr

www.querfeldwein.com