Romantische Burgweihnacht

Alle Jahre wieder werden die Besucher auf der Staufer Burg Katzenstein in vorweihnachtliche Stimmung entführt. Die liebevoll festlich geschmückte Stauferburg, die alten Gemäuer mit Ihren engen Winkeln, das hautnahe Gefühl vergangener Bauzeugen, im Leuchten der Kerzen, ist ein wahrer Augenschmaus auf der Stauferburg Katzenstein. Hier ist die Welt noch in Ordnung, hier spürt man Wärme, Einklang und eine ganz besondere familiäre Atmosphäre. Es werden Kinderträume wahr und verkürzen die Wartezeit auf das bevorstehende Christfest. Mit großer Unterhaltung, Gauklerei und Stelzenläufer ist es ein besonderer Weihnachtsmarkt, der Unterhaltung und Abwechslung für die ganze Familie bieten.

Durch das große Burgtor betritt man strahlend, geschmückte Innenhof. Bereits hier sind die ersten Stände aufgebaut und bieten allerhand Leckereien. Im Weihnachtsland der Allgäuer Krippenbau Herr Lehnert aus dem Allgäu, er biete seinen handgeschnitzten Grippen in einer großen Vielfalt an und doch ist jede ein Unikat aus seiner Meisterhand. Andreas Nähkästchen, sagt schon der Name, wunderschöne handgefertigte Ware für große und kleine Kinder, jedes Teil ein Unikat. Im Küchenbau ist dieses Jahr die große Krippe aufgebaut, zwischen Tannenbäumen und altem Gemäuer. Im Staufersaal, alt bewährt der Holzmichel Rossmeissl, er hat alles was zu Weihnachten gehört. Neu, ist Herr Ifju-Tothein mit exklusiv handgefertigtem Schmuck, wahre Unikate befinden sich in seinem Angebot, so wie Frau Schock mit Ihren Kräutern. Im Burghof erwartet die Besucher dieses Jahr Herr Scharf mit in seinem Mittelalterzelt, hier finden sie für die warme Jahreszeit allerlei. Seit über 12 Jahren ist auch Herr Messmer hier zu finden, der mit seinen feinen Likören für warme Herzen sorgt, alt bewährt und zuverlässig wie immer. Der Glühwein und die Grillwurst sorgen im Burghof für gute Stimmung.

Für die Unterhaltung sorgen Fritz Mack und Andrea mit Stelzen, Zauber, Nussknacker und Engel für Unterhaltung in der Burg und dem Burghof immer Samstag treten sie zusammen mit dem Feuer Wolfi von Lumen Noctis vor der Burg um 20.30 Uhr zum großen Feuer Spektakulum auf. Musikalisch gibt es in diesem Jahr mal etwas Neues: »The Road Jackers«, die Nikoläuse und die Katzenstein-Tatzen werden alle Besucher in weihnachtliche Stimmung versetzen.

Geschichtlich interessierte Besucher können den romantischen Weihnachtsmarkt auf Burg Katzenstein mit einem Streifzug durch die Vergangenheit dieser historischen und in weiten Teilen bestens erhaltenen Stauferburg verbinden. Gastronomisch werden die Gäste von der Burgküche, am Würstles und Glühweinstand im Burghof, sowie der Burggastronomie »Zum Marstall« verwöhnt.

Romantische Burgweihnacht

Sa. 9. & So.10. Dezember, sowie Sa. 16. & So. 17. Dezember, Sa. 15 bis 21 Uhr, So. 11 bis 18 Uhr,

Burg Katzenstein, Dischingen

alle Infos zum Programm unter:

www.burgkatzenstein.de/event-markt/weihnachtsmarkt.html