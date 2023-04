Rothenburg: Führung zum Osterfeuer

Kostenfrei ist die geführte Wanderung zum Osterfeuer mit Harald Krasser am Ostersonntag, 9. April. Los geht es um 20 Uhr, Treffpunkt ist der Marktplatz von Rothenburg ob der Tauber. Der Hotel- und Gaststättenverband Rothenburg sorgt für das leibliche Wohl. In diesem Jahr ist die Anmeldung via info@rothenburg.de notwendig. Wer sich nicht via Mail anmelden möchte, kann auch bei der Tourist Information am Marktplatz vorbeischauen oder unter 09861 404 800 anrufen. Eine schöne Tradition sind auch die geschmückten Osterbrunnen in Rothenburg ob der Tauber. In den Wochen vor Ostern (Osterfeiertage 2023: 7. bis 10. April) schmücken die ehrenamtlichen Helfer die Brunnen der Rothenburger Altstadt mit tausenden handbemalten Eiern – traditionell ein eindrucksvoller Farbtupfer in der ohnehin farbenfrohen Altstadt von Rothenburg ob der Tauber.

So. 9. April, 20 Uhr, Treffpunkt: Marktplatz, Rothenburg ob er Tauber

www.rothenburg-tourismus.de