Rothenburger Kultursommer

Zwischen Pfingsten und Ende August verwandelt sich Rothenburg ob der Tauber in eine einzige ­Freilichtbühne. Das Toppler Theater zeigt in dieser Saison neben zahlreichen Gastspielen auch zwei ­Eigenproduktionen. Das Dreipersonenstück »Alle Lieben Torte!« unter der Regie von Thomas H. Hepp wird ab dem 19. Juni aufgeführt. Am 24. Juli geht das Toppler Theater mit einer weiteren Eigenproduktion an den Start. »Himmlische Zeiten« ist die indirekte Fortsetzung des Erfolgsstücks »Höchste Zeit« aus dem Jahr 2019 und wird bis zum 30. ­August zu sehen sein.

Seit mehr als 40 Jahren kommen mit den Ambassadors of Music schon junge US-Musiker nach Rothenburg ob der Tauber, um auf dem Marktplatz bekannte Melodien zu spielen. Vom 17. Juni bis 23. Juli finden zahlreiche Konzerte statt. Am Wochenende 6. und 7. Juli gastiert der HandmadeArt Markt zum vierten Mal am Grünen Markt und Kirchplatz in Rothenburg ob der Tauber. Die Aussteller des Marktes für Design, Nachhaltiges und Genuss ­kommen aus dem ganzen Bundesgebiet und zeigen eine außergewöhnliche Vielfalt an Ideen und ­Unikaten. Am 2. und 4. August 2024 wird der Marktplatz zur Bühne: »Geschichte, Pop und Tanz« bringt die große History Show mit Markus Grimm in den Kaisersaal und eine Kurzfassung des Meistertrunks auf den Marktplatz (2. August, Ticketverkauf läuft via Rothenburg Tourismus Service) sowie die ­Melodien von ABBA (4. August, Ticketverkauf läuft bereits via Rothenburg Tourismus Service) auf die Open-Air-Bühne. Weinliebhaber sollten sich schon jetzt zwei Termine vormerken. Das Rothenburger Weingut Glocke lädt am 20. und 21. Juli im Winzerhofgarten zum Rothenburger Winzerfest. Vom 14. bis 18. August findet dann das Rothenburger Weindorf auf dem Grünen Markt und Kirchplatz statt. Abgerundet wird das Programm durch Orgelkonzerte in der St.-Jakobs-Kirche und im Wildbad ­Rothenburg ob der Tauber.

ab 19. Juni: »Alle Lieben Torte!«, Toppler Theater

17. bis 23. Juni : Ambassadors of Music, Konzerte auf dem Marktplatz

6. bis 7. Juli: HandmadeArt Markt, Grüner Markt, Kirchplatz

20. und 21. Juli: Rothenburger Winzerfest, Winzerhofgarten

ab 24. Juli: »Himmlische Zeiten«, Toppler Theater

2. und 4. August: »Geschichte, Pop und Tanz«, Marktplatz

14. bis 18. August: Rothenburger Weindorf, Grüner Markt, Kirchplatz