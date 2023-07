Das Weindorf in Rothenburg ob der Tauber findet nach drei Jahren Corona-Pause wieder statt. Altbekannte, aber erstmals auch neue Anbieter schenken vom 16. August bis zum 20. August 2023 am Grünen Markt und Kirchplatz aus. Acht Gastronomen haben sich angekündigt, zu den fränkischen (und diesmal auch hanseatischen) Weinen wird es wieder kleine Köstlichkeiten geben. Die drei Gastronomen aus Rothenburg ob der Tauber gehören zur Initiative »Genießen ob der Tauber«: Das Team der »Italia« aus der Herrngasse bietet neben leckeren Antipasti die Weine vom Weingut Weingärtner aus Markelsheim. Familie Teutscher von der »Kartoffelstube am Rödertor« arbeitet weiter mit dem Weingut Markus Meier aus Ulsenheim zusammen: Neben den Weinen aus der Steigerwaldregion orientiert sich die Küche an der Knolle aus den Böden der Frankenhöhe: Kartoffelrösti, Kartoffelstrudel und Ofenkartoffeln finden sich auf der Karte. Das »Hotel Eisenhut« blickt unter der neuen Besitzer-Familie von Oven einerseits auf das fränkische Weinland und offeriert die Weine vom Winzerhof Stahl aus Auernhofen. Andererseits präsentieren die Eigentümer in einem eigenen Stand auch stolz die Heimatregion ihres Unternehmens Coast Collection: Der Rotspon ist eine hanseatische Weinspezialität, die Weinmanufaktur der Familie befindet sich in Lübeck. Pulled Pork, Rosmarin-Foccacia und Flammkuchen ergänzen am Eisenhut-Stand das Angebot. Somit ist erstmals ein Gaststand aus einer anderen Region am Weindorf vertreten. Der Stand der Coast Collection wird nicht der einzige Neuling am Rothenburger Weindorf sein. Die weiteren Newcomer kommen aus dem Fränkischen: Eine kurze Anreise hat der Heimat- und Weinbauverein Tauberzell e.V.: Im Taubertal werden trockene und halbtrockene Weine ausgebaut. Und somit zeigt sich die Stadt Rothenburg ob der Tauber besonders stolz, dass diese Anbieter gewonnen werden konnte. Zu den Weinen schmecken die Köstlichkeiten wie Wildplatten, Bratwürste, Wiener, Brot mit Wildhackfleisch oder Wildburger mit Blaukraut, Wildleberkäse im Laugenbrötchen, Zwiebel Blootz sowie als Nachspeise Fränkische Küchle. Vom Main reist der Fränkisches Gewächs e.V. an, genauer: aus Karlstadt nördlich von Würzburg: Secco, Sekt und Traubensaft sowie erlesene Weine der Winzervereinigung werden hier geboten. Ein echter Familien-betrieb reist aus Ippesheim an: Der junge Winzer Tommy Neumeister hat Silvaner, Bacchus, aber auch Secco-Kreationen wie einen Holunder-Spritz im Gepäck. Von der Mainschleife bei Volkach kommt das Weingut Römmert nach Rothenburg: Spätburgunder und Chardonnay Schoko-Vino locken neben Silvaner und weiteren Ortsweinen an den Ausschank. An den Essensständen stärkt sich der Gast an Bauernbrot mit Käse, Zwiebeln, Speck und Spinat überbacken sowie Crepes.

Foto: Rothenburg Tourismus Service

Rothenburger Weindorf

Mi. 16. bis So. 20. August

Kirchplatz und Grüner Markt

Rothenburg ob der Tauber

www.rothenburg.de