Rothenburgs Meistertrunk

Belagert, erobert, errettet: Vom 26. bis 29. Mai findet in Rothenburg ob der Tauber wieder das historische Pfingstfestspiel »Der Meistertrunk« statt.

Zu Pfingsten befindet sich Rothenburg ob der Tauber wieder im Ausnahmezustand, wenn die Gruppen des historischen Festspiels »Der Meistertrunk« musizierend und plündernd durch die Altstadtgassen ziehen und im Kaisersaal die dramatische Episode aus dem 30jährigen Krieg mit über 100 Darstellern auf die Bühne gebracht wird. Erinnert wird beim Meistertrunk an jene Tage im Jahr 1631, als Rothenburg ob der Tauber von den Truppen des Generals Tilly eingenommen wurde und den Bewohnern Fürchterliches schwante – hatten die Truppen Tillys doch zuvor in Magdeburg ein

blutiges Massaker angerichtet. Erst der besagte Meistertrunk des lokalen Altbürgermeisters Nusch von 3 ¼ Litern Wein in einem Zug errettete die Stadt auf wundersame Weise. Nicht wundersam, sondern historisch belegt sind viele Teile der Geschichte durch die Recherchen der Vereinsmitglieder – nur die Pointe mit dem Meistertrunk hat der Glasermeister Adam Hörber, der das Theaterstück 1881 verfasste, hinzugedichtet.

Los geht es am Freitag, den 26. Mai, mit der Pfingst-eröffnung am Marktplatz von Rothenburg ob der Tauber um 18 Uhr sowie der ersten Aufführung des Theaterstücks im frisch sanierten Kaisersaal des Rathauses (19.30 Uhr). Weitere Aufführungen werden am Samstag (15 Uhr und 17.30 Uhr), Sonntag (10 Uhr und 12.30 Uhr) sowie am Montag (10.30 Uhr) geboten. Karten sind im Vorverkauf erhältlich. Zu den Höhepunkten am Samstagabend zählen die Feuerwache vor dem Tor mit Live-Musik und Bewirtung vor der Röderbastei (ab 20 Uhr) sowie die

Feuershow mit der Gauklertruppe von Mummenschanz (ab 21.30 Uhr). Am Sonntag tritt der Historische Schäfertanz mittags am Marktplatz auf. Ein weiterer Höhepunkt des Wochenendes ist der Große Historische Heereszug zum Feldlager durch die Altstadt mit circa 900 Protagonisten der Gruppen ab 15 Uhr (Schmiedgasse – Marktplatz – Georgengasse – Galgengasse – Festwiese). Am gesamten Wochenende können Besucher sich zudem auf dem Historischen Handwerker- und Händlermarkt umsehen, darüber hinaus ziehen die Soldaten musizierend und singend durch die Gassen der Altstadt von Rothenburg ob der Tauber. Für Familien mit Kindern lohnt der Besuch an der Franziskanerkirche: Bei »Kurzweyl anno 1631« kann man dem Nachwuchs typische Spiele aus jener Epoche näherbringen.

Festspiel »Der Meistertrunk«

Fr. 26. bis Mo. 29. Mai

Rothenburg ob der Tauber

www.rothenburg-tourismus.de